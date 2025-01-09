Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области

Фото: ДП Павлодарской области

8 января в 21:00 на автодороге «Павлодар - Семей», вблизи села Тлектес района Аккулы, водитель автомашины Kia Sportage, при совершении обгона снегоуборочной машины, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом, передает корреспондент Kazpravda.kz

«В результате ДТП, водитель и два пассажира Kiа скончались на месте происшествия. Также, с травмами в больницу доставлен пассажир Kia. Автомашины водворены на специальную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело», – сообщили в полиции.

ДП напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.