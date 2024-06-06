Смертельное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области

Водитель пренебрег советами полицейских и совершил ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

5 июня примерно в 15.00 часов на автодороге Актобе — Орск, вблизи поселка Ащелисай Каргалинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Водитель автомашины Toyota Alphard допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП четыре человека погибли и один госпитализирован в больницу.