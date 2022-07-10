Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео

В Карагандинской области автомобиль опрокинулся в кювет с водой, погибли два человека, сообщает Kazpravda.kz.

В Сети появилось видео с места смертельного ДТП на трассе Караганда – Каркаралинск. На кадрах очевидцы аварии пытаются вытащить из ушедшего под воду автомобиля людей. Видно, как водителям удается вызволить из машины мужчину. Далее видео прерывается.

В комментарии к посту пресс-службы Департамента полиции области сообщается, что 9 июля около 18:15 часов на 34 км автодороги Караганда – Каркаралинск 56-летний водитель автомашины Аudi-80, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание в кювет с водой.

«В результате ДТП 70- и 56-летние пассажиры погибли на месте происшествия. Водитель автомашины доставлен в медицинское учреждение.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения», – отметили в полиции.