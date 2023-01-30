Смертельное ДТП в Жетысу: авто влетело в конструкцию для забора воды

50-летний мужчина погиб в ДТП в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Авария с участием автомашины Toyota Corolla случилась вечером 29 января в Панфиловском районе.

За рулем иномарки находился 65-летний пенсионер, который на 4 км автодороги Ушарал – Керимагаш не справился с управлением и на крутом повороте вылетел с трассы. Машина въехала в гидротехническое сооружение по контролю уровня воды в канале.

На месте происшествия погиб 50-летний пассажир. Водитель с различными травмами доставлен в районную больницу.

Полиция начала досудебное расследование.