Смертельное ДТП в Жетысу: авто влетело в конструкцию для забора воды
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50-летний мужчина погиб в ДТП в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Авария с участием автомашины Toyota Corolla случилась вечером 29 января в Панфиловском районе.
За рулем иномарки находился 65-летний пенсионер, который на 4 км автодороги Ушарал – Керимагаш не справился с управлением и на крутом повороте вылетел с трассы. Машина въехала в гидротехническое сооружение по контролю уровня воды в канале.
На месте происшествия погиб 50-летний пассажир. Водитель с различными травмами доставлен в районную больницу.
Полиция начала досудебное расследование.