Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы

По данным специалистов, метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города.

В «Казгидромет» объяснили причину смога в столице, который наблюдался с утра 29 апреля, сообщает Kazpravda.kz.

Он вызван сменой воздушных масс.

Так, по данным «Казгидромет», 26-28 апреля в Астане преобладала погода без осадков, с высоким дневным температурным фоном.

«Ночью 29 апреля с северных морей смешался холодный антициклон, смена теплых воздушных масс на холодные, безветрие в ночные часы привело к помутнению атмосферы», – рассказали в «Казгидромет».

Также сообщается, что «метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города».

Днем в столице возможны дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 18-20 тепла.