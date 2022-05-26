Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?

– Учитывая, что оператор не имеет функции контроля, наша ассоциация заключила меморандум с республиканской общественной организацией «Общественный контроль и мониторинг», которая в настоящее время проводит проверки поставщиков, оказывающих свои услуги в разных регионах страны, – выступила председатель Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Лана Болат. – Мы намерены работать исключительно в правовом поле, защищая каждого поставщика, каждого родителя и ребенка.

Представители созданной Ассоциации поставщиков ArtSportEdu цитируют чиновников, которые видят причины сбоев в несовершенстве платформы Edu.kz, помогающей родителям находить для детей подходящий вид развивающего досуга. Так ли это? Поставщики такую постановку вопроса считают, мягко говоря, неправильной и нелогичной. И для более подробного анализа ситуации решили организовать конференцию с участием уполномоченного по правам ребенка в Казахстане, инициатором проекта подушевого финансирования детских кружков творчества и спортивных секций Аружан Саин.

– Мы пытаемся достучаться до каждого маслихата региона: каким образом они могут утверждать бюджеты, в которых не заложено достаточно средств не только на государственный спортивный и творческий заказ, но и даже для обеспечения детей лекарственными препаратами? – возмущается Аружан Саин.

Как отмечает уполномоченный по правам ребенка в РК, денег, заложенных на год, было недостаточно – они закончились в первые месяцы реализации проекта. И подчеркивает: к сожалению, кроме Атырауской области, ни один регион не выделил достаточно средств. А ведь вопрос детских секций и кружков – вопрос не только занятости детей, их физического и психологического здоровья, но и снижения подростковой преступности, буллинга, детских суицидов.

В итоге вместо финансов участники проекта получают лишь упреки.

– Сейчас со стороны ряда чиновников идет обвинение и поставщиков услуг, и платформы, на базе которой функционирует реформа, в том, что по их вине госзаказ не работает, – отмечает Аружан Саин.

Учредитель Ассоциации поставщиков ArtSport Жанар Тургунбаева в свою очередь подчеркивает, что конструктивный диалог с депутатами и акиматами областей выстраивается очень сложно.

– Более сотни писем от родителей приходят в ассоциацию с вопросами о том, когда их дети смогут начать посещать кружки и секции, – говорит она. – Поставщики, которые зашли в эту программу, поверили в нее, арендовали кабинеты, здания, продолжают работать с детьми. Ни один поставщик не имеет права сказать ребенку: «Ты не можешь посещать занятия, потому что государство не дает денег». Пос­ле таких слов дети перестанут верить в нас, в государство. Хотя есть факты, когда люди закрываются, потому что просто не могут тащить на себе огромные затраты, налоги, обязательства перед сотрудниками.

Тем временем представители Министерства культуры и спорта предлагают не падать духом и немного подождать. Заместитель председателя Комитета по культуре МКС Кумис Сеитова обратила внимание присутствующих на то, что подушевое финансирование – нововведенный институт, поэтому поначалу приходится сталкиваться с трудностями.

– На сегодняшний день во все приказы по финансированию и размещению государственного творческого и спортивного заказа внесены изменения для совершенствования этой программы. Любая реформа, которая вводится впервые, имеет трудности при реализации на местах, случаются ошибки, но они со временем исправляются. Подушевое финансирование как творческого, так и спортивного заказа никто не будет останавливать, реформа будет и дальше реализовываться, – говорила Кумис Сеитова. – Мы ставим перед местными исполнительными органами задачи по выделению денег. Противостояния как такового нет, есть трудности, недоработки. Мы все заинтересованы, чтобы реформа работала.

В конференции принял участие и разработчик платформы ArtSport Сергей Алабугин, ответив на ряд вопросов относительно прозрачности сайта и его финансирования.

– В прошлом году в марте к нам обратилось Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с предложением поучаствовать в отборе потенциальной платформы. На основе анализа был сделан вывод, что Edu.kz – одна из самых оптимальных платформ, которая может стать фундамен­том для ArtSport и не требует большого времени для ввода в эксплуатацию. ­МЦРИАП предупредило, что никаких бюджетных средств нет. Если мы соглашаемся участвовать в разработке этой платформы, то, по сути, должны выступить ее инвесторами, что мы и делаем на текущий момент. Мы тратим исключительно собственные средства на развитие, поддержание платформы и ее техническое обеспечение, – поделился Сергей Алабугин.

По его словам, в настоящее время готовится один пакет обновлений для платформы. Эти действия вызваны разговорами о ее непрозрачности.

– У нас любят жаловаться на непрозрачность, небезопас­ность, но при этом никто конкретно не говорит, в чем проб­лема. Я считаю, что платформа непрозрачна только в части работы операторов. Именно поэтому мы выпустим обновление, где весь процесс работы оператора будет обнародован, – объясняет разработчик. – Люди смогут увидеть, какие заявки обрабатывает оператор, сколько времени они «висят» у него. По сути, это будет живая очередь для поставщиков. Весь процесс опубликуем, и после этого невозможно будет сказать, что платформа непрозрачна. Мы как раз и создаем такой инструмент, который максимально минимизирует участие человека.

Как отмечает Сергей Алабугин, работа платформы в настоящее время выстроена таким образом, что даже сами разработчики не могут вмешаться в нее. Она автоматически распределяет очереди, ваучеры. Но, к сожалению, не видит, произвел оплату поставщику оператор или нет.

– Платформа – всего лишь инструмент, который мы предоставляем поставщикам и операторам. А вот как пользоваться этим инструментом – это уже ответственность каждого, – считает разработчик.

В завершение конференции выступила заместитель председателя Ассоциации поставщиков ArtSport Гульжан Тусибиянова.

– Первые три месяца с начала работы проекта мы бегали с табелями посещаемости детей, которые никак не могли утвердить, следующие четыре месяца добиваемся финансирования для дальнейшего развития инициативы. Ассоциация поставщиков взаимодействовала со всеми – и с профильным министерством, и с операторами, и с разработчиками. Но мы пока не услышали четкий ответ по поводу финансирования для выдачи новых ваучеров, – заключила Гульжан Тусибиянова, выразив надежду на справедливое решение проб­лемы.