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Общество
Смогут ли вернуть свои деньги пострадавшие от финпирамиды Mudarabah Capital – ответ МВД
Диасов Ораз
корреспондент

Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал о противодействии финансовым пирамидам. Речь идет о деятельности нашумевшей сети финпирамид ТОО «Астекс КЗ», ТОО «Айсиди Технолоджи» и ТОО Mudarabah Capital. Вкладчица последней в минувшую пятницу устроила акт самосожжения возле здания МВД, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Представители СМИ поинтересовались, по какой причине блогеров и вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова не задерживают по делу Mudarabah Capital.

«В чем подозревают? И есть ли возможность вернуть средства пострадавшим?» – поинтересовались журналисты.

По словам Санжара Адилова, так называемые блогеры – это простые люди, которые наравне с другими гражданами имеют права и обязанности.

«Никакого различия для органов уголовного преследования по статусу или месту работы нет. Хотел бы сказать, что трое так называемых вайнеров привлекаются к уголовной ответственности. В отношении двоих по ходатайству прокурора судом избрана мера пресечения в виде залога, а один из подозреваемых в ходе досудебного расследования скрылся от органов следствия. С санкции суда он заочно арестован, объявлен в международный розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения и задержания.

В данном случае хотел бы сказать, что в настоящее время органами добыта достаточная совокупность доказательств, подтверждающих подозрения. В настоящее время материалы дела подготовлены к завершению», – сообщил спикер.

При этом он отметил, что задачами уголовного процесса является не только быстрое и полное изобличение виновного лица, привлечение к уголовной ответственности, но и восстановление нарушенных прав и свобод наших граждан.

«В рамках расследования дела по Mudarabah Capital проведен комплекс следственных мероприятий, направленных на то, чтобы собрать всю информацию и принять меры на наложению ареста на имущество, которое в последующем по решению суда может быть использовано для возмещения ущерба потерпевшим. По настоящему делу хочу доложить, что в целях возмещения материального ущерба потерпевшим следователями наложен арест на имущество, расположенного в городах Алматы, Нур-Султане, Алматинской области. С санкции суда это 4 земельных участка, 10 квартир, 5 домов, 2 автомобиля, 1 магазин. Также на денежные средства мы наложили арест. На сегодня проводится оценка арестованного имущества», – резюмировал спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержаны три известных вайнера, которых подозревают в создании финансовой пирамиды.

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