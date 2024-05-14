Снег выпал в Турции

В нескольких районах Турции выпал снег под влиянием циклона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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Снег выпал в ночь на вторник в нескольких районах Турции под влиянием пришедшего из России циклона.

Генеральный департамент метеорологии Турции ранее объявил о "желтом" уровне угрозы из-за ливней в шести провинциях страны. Циклон привел к резкому снижению температуры и ливням с сильным ветром во многих регионах.

Так, снег начал идти в понедельник вечером в районе Картепе провинции Коджаэли на западе Турции, а также в горах в соседней провинции Болу — в результате как минимум в десяти деревнях образовался 5-сантиметровый слой снега.

В ночь на вторник снег идет также в районе Тося провинции Кастамону на Черном море.