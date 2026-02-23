Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, на большую часть страны будет оказывать влияние северо-западный холодный антициклон, что приведет к прекращению осадков, и с приходом холодных арктических масс ожидается понижение температурного фона.

- Лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные осадки, преимущественно в виде дождя, также будет усиливаться ветер, отмечаться гололедные и туманные явления, - отметили в метеослужбе.

В ночные часы в западных областях температура будет 15-25 градусов мороза, на севере, в центре страны понизится до 28-37 мороза, на востоке страны - до 32-40 мороза, в южных областях - 0-10 мороза.