За прошедшую ночь из города на снежные полигоны вывезли 57 412 кубометров снега 4 089 большегрузами.
С утра 5 января на основных магистралях, внутриквартальных проездах, тротуарах и пешеходных зонах задействованы более 3 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,8 единиц спецтехники.
Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезено свыше 1 млн 644 тысяч кубометров снега 125 тысячами рейсов.
Для обеспечения безопасного передвижения жителей дороги, тротуары и пешеходные зоны обрабатываются противогололёдными материалами.
Работы по очистке и обработке территории города ведутся в круглосуточном режиме.
Акимат Астаны призывает жителей и гостей города быть внимательными на дорогах и тротуарах, соблюдать меры безопасности и учитывать погодные условия при планировании поездок.