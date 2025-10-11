фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Приветствуя участников заседания, Глава государства выразил благодарность таджикской стороне и лично Президенту Эмомали Рахмону за безупречную организацию саммита и традиционно теплое гостеприимство.

– Успешное председательство Таджикистана внесло весомый вклад в укрепление потенциала организации. Этот саммит придаст сильный импульс дальнейшей работе СНГ, которая нами в Казахстане рассматривается как авторитетная международная организация, – отметил он.

Президент напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Великой Победы во Второй мировой войне. В странах СНГ, включая Казахстан, достойно отметили этот замечательный юбилей, венцом праздничных мероприя­тий стали грандиозные по масштабам и содержанию торжественные парады в Москве и Пекине.

Глава государства подчеркнул, что в Казахстане свято чтут беспримерный подвиг поколения победителей, в тяжелейших условиях защитивших общечеловеческие ценности во имя развития всех государств. Бережно хранить память о героях и всех реальных участниках этой самой кровопролитной в истории человечества войне – наш общий моральный долг, убежден

Касым-Жомарт Токаев.

– К сожалению, спустя 80 лет после Великой Победы над фашизмом мир вновь столкнулся с опасностью глобального конфликта с самыми тяжелыми последствиями для человеческой цивилизации. Казахстан выступает против попыток фальсификации истории Второй мировой войны, принижения исторического значения Великой Победы над фашизмом. С тревогой воспринимаем процессы эрозии основ международного права, катастрофического снижения уровня доверия между государствами, усиление конфронтационной риторики, наступление кризиса многосторонней дипломатии, заметного ослабления миротворческого потенциала Организации Объединенных Наций. В этих условиях геополитических потрясений критически важно объединить усилия стран СНГ и всех наших сторонников для ликвидации конфликтогенных факторов. Это можно сделать только при наличии взаимопонимания и согласованных действий, – заявил Президент Казахстана.

В преддверии 35-летия Содружества Глава нашего государства внес ряд предложений, нацеленных на развитие стратегического партнерства между странами и повышение эффективности работы организации.

Безусловным приоритетом должны оставаться активизация и расширение торгово-экономических связей.

По итогам прошлого года общий объем товарооборота государств СНГ увеличился на 8% и достиг 110 млрд долларов. Торговля Казахстана со странами СНГ за последние пять лет вырос­ла в полтора раза и составила 38 млрд долларов. Как подчеркнул Президент, эти цифры наглядно показывают, что торгово-экономический потенциал Сод­ружества еще не исчерпан и страны располагают солидной институциональной и правовой базой для дальнейшего наращивания сотрудничества.

– Считаем необходимым уделить первостепенное внимание обеспечению прямого, беспрепятственного доступа на рынки услуг на условиях взаимности, запуску совместных производств, расширению кооперационных связей в ключевых отраслях. В перечне прио­ритетов должны находиться такие воп­росы, как привлечение инвес­тиций, эффективное использование транзитно-транспортного потенциала, внедрение цифровых решений, развитие горизонтальных связей регионов. В целях нахождения дополнительных источников экономического роста стран – участниц СНГ предлагаем провести своеобразную мозговую атаку на полях международного форума, который будет проведен в Астане в апреле следующего года под эгидой ООН, посвященного изучению природы и первопричин современных вызовов безопасности и развитию. Ведущие эксперты, аналитики государств СНГ могли бы внести свой вклад в решение труднейших проблем нашего времени, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

В 2026 году Казахстан будет председательствовать в органах Евразийского экономического союза, и в этот период запланирован ряд важных мероприятий, в том числе Евразийский экономический форум. Пользуясь случаем, Глава государства пригласил своих коллег, а также представителей правительств и бизнеса стран СНГ принять активное участие в его работе. Он также предложил рассмотреть возможность придания форуму статуса совместного мероприятия ЕАЭС и СНГ, учитывая, что на данной площадке рассматриваются общие для всех наших стран вопросы.

Также Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что продуктивное торгово-экономическое сотрудничество возможно только при наличии активно функцио­нирующих транспортных коридоров. Наш обширный регион традиционно выступает связующим звеном между Европой и Азией, играя особую роль в глобальной транспортно-логистичес­кой системе.

Коридор Север – Юг открывает для государств СНГ прямой доступ к рынкам стран Персидского залива и Южной Азии. В то же время Восток – Запад и Транскаспийский маршруты в увязке с китайским мегапроектом «Пояс и путь» превращают СНГ в уникальный сухопутный мост Евразии. Усилить транзитные возможности нашего региона призвана запущенная недавно железнодорожная линия на территории Казахстана Достык – Мойынты, давшая старт формированию Трансказахстанского железнодорожного коридора.

Но, как акцентировал Глава государства, для полного раскрытия транспорт­ного потенциала всех наших государств стоит задача создания современной инфраструктуры.

– Предлагаю рассмотреть возможность подготовки Единой цифровой транспорт­но-логистической карты Содружества. Она позволит объединить национальные инфраструктурные планы и создать целостное пространство транспортной взаимосвязанности, что обеспечит условия для привлечения большого объе­ма инвестиций. Близка к завершению подготовка инициированной Казахстаном Концепции сопряжения главных транспортных артерий, проходящих по территориям государств СНГ. Для эффективного управления грузопотоками, снижения издержек и минимизации рисков следовало бы дополнить этот документ положениями, предусматривающими внедрение технологий искусственного интеллекта, – сказал Президент.

Цифровизация и искусственный интеллект также становятся ключевыми факторами устойчивого развития и конкурентоспособности государств. Казахстан ускоренными темпами продвигает цифровую повестку, охватывающую государственное управление, социальную сферу и повседневную жизнь граждан.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о соз­дании в нашей стране Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, работе над Цифровым кодексом, а также разработке концептуального документа «Цифровой Казахстан», который объединит все инициативы и проекты в единую национальную стратегию и экосистему. Президент также подтвердил: Казахстан открыт для сот­рудничества в этой области со всеми странами СНГ.

В продолжение темы он рассказал о том, что недавно было принято решение об учреждении в стране университета со специализацией по вопросам искусственного интеллекта.

Кроме того, успешно стартовала государственная программа, которая охватывает более 400 000 студентов и создает условия для формирования исследовательских команд и DeepTech-стартапов. Глава государства предложил масштабировать этот проект и заявил о готовности Казахстана к сотрудничеству со странами Содружества в целях подготовки нового поколения специалистов, способных работать в условиях жесткой конкуренции на глобальном рынке.

Серьезным риском для устойчивого прогресса стран СНГ Президент назвал экологические угрозы, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Учитывая эти вызовы, важной задачей является использование эффективных инструментов раннего выявления и предупреждения подобных кризисов.

– Предлагаем объединить наши усилия путем создания Регионального центра прогнозирования чрезвычайных климатических и техногенных ситуаций, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Серьезную обеспокоенность вызывает стремительное обмеление Каспийского моря. По сути, это уже не региональная, а глобальная проблема. Поэтому предлагаем подключиться к разрабатываемой по нашей инициативе Межгосударственной программе сохранения водных ресурсов Каспия. К подготовке столь важного документа, помимо прикаспийских стран, могут быть привлечены все заинтересованные государства и международные организации.

Культурно-гуманитарная сфера неизменно выступает ключевым звеном, связывающим государства Содружества. В данном контексте Президент подчеркнул: важно поддерживать развитие креативных индустрий, которые объединяют традиции и инновации, историческое наследие и современные технологии.

Казахстан предпринимает усилия для развития данной сферы: добавленная стоимость нашего креативного сектора превысила 2 млрд долларов, в нем заняты 143 тыс. человек. Креативные индустрии дают ощутимый экономический эффект, но, кроме того, они стали эффективным инструментом культурной дипломатии, нацеленной на укрепление уз дружбы и добрососедства между нашими странами.

– Потенциал стран СНГ в данной отрасли огромен. Предлагаю на базе Межгосударственного фонда СНГ по гуманитарному сотрудничеству учредить Ассоциацию креативных индустрий. Ее главной миссией могла бы стать поддержка молодых талантов, реализация совместных проектов, формирование экосистемы креативной экономики, – предложил Глава государства.

Далее Президент отметил важность укрепления репутации и авторитета СНГ на мировой арене. Он подчеркнул, что Казахстан является последовательным сторонником активизации международных контактов Содружества.

– Как вы помните, по предложению Республики Казахстан в 2023 году учреждены институты наблюдателя и партнера СНГ. С удовлетворением отмечаю, что эта инициатива приносит первые положительные результаты. Принято решение о предоставлении Шанхайской организации сотрудничества статуса наблюдателя. Данное событие откроет новую страницу в истории взаимодействия евразийских региональных структур. Кроме того, мы учреждаем формат взаимодействия «СНГ плюс», который был предложен Казахстаном в ходе саммита в Москве. Уверен, этот шаг также усилит роль СНГ на международной арене, – сказал Президент.

В завершении своего выступления Касым-Жомарт Токаев приветствовал решение Совета о председательстве Туркменистана в СНГ в 2026 году.

– Поздравляю Президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова с этой важной и почетной миссией. У нас одна цель – превратить Содружество в пространство созидания и прогресса, новых идей и возможностей. Убежден, совместными усилиями мы сможем укрепить СНГ как динамичную, эффективную, устремленную в будущее международную организацию, – подытожил Глава государства.

На заседании также выступили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.