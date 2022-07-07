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Общество
Снижение пенсионного возраста: что предлагает Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела пятую встречу с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет. В ходе переговоров глава МТСЗН сообщила, что предложения активисток были всесторонне изучены специальной рабочей группой, а также рассказала о предлагаемых подходах по совершенствованию системы пенсионного обеспечения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Во встрече приняли участие представители общественного движения Майкен Бигарстанова, Марина Бачаева, Ольга Смирнова, Жанар Жибегенова, Ляйла Оспанова, Карлыга Ахметбекова, Гульнар Смайлханова и член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Азиза Шужеева.

В ходе переговоров Тамара Дуйсенова сообщила, что предложения активисток были всесторонне изучены специальной рабочей группой, созданной при МТСЗН. При этом были учтены следующие факторы:

- постепенное сворачивание системы солидарных пенсий, получаемых за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы;

- уровень доходов женщин старше 50 лет в различных секторах экономики;

- данные по прогнозным размерам пенсий женщин при раннем выходе на заслуженный отдых, с учетом их доходов и стажа участия в накопительной пенсионной системе.

Министр подчеркнула, что для казахстанцев, которые не имеют трудового стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины), казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста). Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

Тамара Дуйсенова также проинформировала активисток Движения о новых предлагаемых подходах, выработанных МТСЗН в целях совершенствования пенсионного обеспечения граждан.

«Во-первых, мы выступили с инициативой изменения параметров при назначении базовой и солидарной пенсий. Сейчас наши предложения рассматриваются в других заинтересованных государственных органах, если они будут поддержаны – это позволит увеличить размеры пенсионных выплат из бюджета уже со следующего года. Положительный эффект почувствуют и действующие пенсионеры, и те, кто выйдет на заслуженный отдых в будущем.

Во-вторых, мы пересматриваем механизмы проекта «Серебряный возраст», чтобы обеспечить наибольшую занятость женщин предпенсионного возраста. В частности, мы планируем увеличить срок участия в проекте до 3 лет и предусматриваем специальные направления для трудоустройства женщин, с частичным субсидированием их заработной платы за счет бюджетных средств. Это позволит им до выхода на пенсию максимально активно участвовать в накопительной пенсионной системе. Особенно важно это для женщин, имеющих маленький трудовой стаж и, соответственно, незначительные накопления в ЕНПФ», – сказала министр.

Представители Движения положительно оценили выработанные МТСЗН подходы.

В завершение встречи Тамара Дуйсенова отметила, что работа по совершенствованию системы пенсионного обеспечения граждан будет продолжена.

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