Снижение уровня кислорода в воде угрожает планете - ученые

Во всех водных экосистемах, от ручьев и рек до открытого океана, концентрация растворенного кислорода в последние десятилетия существенно снизилась

Фото: А.Аманжолова

Международная команда ученых из американского Политехнического института Ренсселера в статье для журнала Nature Ecology & Evolution заявила, что уменьшение уровня кислорода в воде является критической угрозой для природы Земли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

«Исследования быстрой и продолжающейся деоксигенации водных сред обитания показывают, что критический порог приближается со скоростью, сопоставимой с другими планетарными пограничными процессами», — отмечают ученые. Они подчеркнули, что необходимо сосредоточить усилия на контроле этой проблемы.

По сообщению ученых, с 1980 года в озерах и водохранилищах потери кислорода составили 5,5% и 18,6% соответственно, с 1960 года океаны потеряли около 2% кислорода.

Процесс снижения уровня кислорода в воде связан с изменениями климата и землепользования: на процесс деоксигенации влияет глобальное потепление и загрязняющие вещества, поступающие в экосистемы.

Деоксигенация в том числе приводит к изменениям у живых организмов — обитателей водоемов: у них снижаются сенсорные способности, уменьшается размер тела, появляются трудности с размножением. Водоемы с низким уровнем содержания кислорода называют «мертвыми зонами», и они представляют угрозу, отметили ученые.

О том, что уровень кислорода в озерах и водохранилищах мира стремительно снижается, что угрожает их биоразнообразию и качеству воды, ученые сообщали и ранее — 2021 году в журнале Nature были опубликованы результаты аналогичного исследования, на данных которого, в частности, основаны выводы ученых Политехнического института Ренсселера.