Общедомовые приборы учета воды, установленные в многоквартирных домах, дают возможность увидеть объемы потребления воды, разницу в потреблении при сравнении с данными индивидуальных водомеров в каждой квартире. Если разница в потерях воды будет существенная, водоснабжающая организация займется анализом водопотерь и примет меры к их снижению.

– Это могут быть утечки в подвале. Возможно несанкцио­нированное потребление или хищение воды, неисправная работа сантехнических устройств в квартирах. Хотя не все КСК испытывают восторг от установки общедомовых приборов учета воды, работа продолжится до конца года. Для эффективного управления работой систем водоснабжения и водоотведения в Атырау функционирует диспетчерский пункт нового формата, ориентированный на сокращение коммерческих и технологических потерь в системе, на автоматизацию производственных процессов и повышение качества обслуживания, – пояс­нил Мейрим Калауи.

Руководитель предприятия подчеркнул, что с 1 сентября вступили в силу новые нормы Водного кодекса. Теперь все новые абоненты обязаны устанавливать электронные счетчики воды. Это же требование распространяется и на тех, чей прибор учета подлежит замене по истечении пятилетнего срока эксплуатации.

– В дальнейшем контролер уже не будет собирать показания вручную – они будут поступать напрямую в диспетчерский центр, – сказал Мейрим Калауи.

В целом, по данным местных властей, в областном центре будет обновлено более 72 км водопроводных линий. На сегодня разработана проектно-сметная документация. В рамках модернизации системы водоснабжения Атырау из общей протяженнос­ти водопровода 72,6 км заменено более 60%. Полностью завершить проект планируется во втором квартале следующего года.