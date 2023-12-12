Снова дома: учащихся второй смены перевели на «дистанционку» в Астане

Занятия для учащихся всех классов школ и студентов 1-2 курса колледжей сегодня проходят в офлайн-формате, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны

Фото: gov.kz

«В связи с ухудшением погодных условий 12 декабря учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) второй смены переходят на дистанционный формат обучения», — сообщили в столичном управлении образования.

В ближайшие три дня синоптики РГП «Казгидромет» прогнозируют в Астане морозы до 33 градусов ниже нуля ночью.

Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице.