Древние городища Жанкент, Чирик-Рабат, Бабиш мола и Сыганак в Кызылординской области могут стать главными объектами интеллектуального туризма в регионе.

Эти памятники истории и культуры имеют огромное историческое значение и последнее десятилетие активно изучаются археологами.

Городище Жанкент (IX–XIII вв.) находится в Казалинском районе Кызылординской области. По сведениям ряда средневековых письменных источников, Жанкент в низовьях Сырдарьи был резиденцией «царя огузов», центром сухопутной и речной торговли. Остатки города довольно хорошо сохранились до настоящего времени. Городище почти прямоугольной формы, размером 325 на 200 м, в северо-западной части расположена цитадель.

Первые археологические работы на памятнике начаты в 1867 году П. И. Лерхом. В 1868-м памятник обследован В. В. Верещагиным. В 1946-м проведены исследования городища Хорезмской археолого-этнографической экспедицией под руководством С. П. Толстова.

В 2005 году Жанкент начали изу­чать в рамках совместной экс­педиции Института археологии им. А. Маргулана, Института этнологии и антропологии РАН и Кызылординского государственного университета им. Коркыта-ата. В 2014 году решением областного мас­лихата утверждена охранная зона городища, с тех пор исследовательские работы ведутся экспедицией за счет средств областного бюджета.

На цитадели городища изучены несколько помещений, являющихся частью большого стационарного жилища. В его интерьере и планировке отчетливо просматриваются традиции домостроительства, присущие средневековой городской культуре Южного Казахстана и Хорезма.

В керамическом комплексе прослеживаются культурные традиции, характерные для оседло-земледельческих и кочевых племен Южного Казахстана и Сарыарки. Сочетание культурных традиций в керамике Жанкента, вероятно, одно из проявлений тесных контактов тюркских племен в рамках огузского этнополитического объединения, включавшего в себя различные хозяйственно-культурные области, что подтверждается и данными письменных источников.

Городище Чирик-Рабат расположено в 300 км к юго-западу от Кызылорды, в 110 км к югу от села Жанакала Кармакшинского района на левом берегу древнего притока Жанадарьи.

Чирик-Рабат основан древними сако-массагетскими племенами примерно в XIV веке до н. э. Именно с этим городищем связана история противодействия сакской царицы Томирис и персидского царя Кира. Сакский город построен на высоком холме, который поднимал его над плоской равниной и делал неуязвимым для врагов. Его жители владели гончарным, кузнечным и литейным искусством. Здесь также было развито земледелие. Город имел свою библиотеку. Чирик-Рабат был торговым центром на пути древнего Шелкового пути. В период средневековья он стал столицей огузского государства.

Жители покинули город в XIV веке в связи с пересыханием притоков реки Сырдарьи – Жанадарьи, Инкардарьи и Куандарьи.

Городище Чирик-Рабат открыто и исследовано археологом С. П. Толстовым в 1946 году. С 2004 года 10 лет подряд археологические раскопки на городище проводились Институтом археологии им. А. Маргулана в рамках государственной программы «Культурное наследие». А далее и по сей день исследовательские работы ведут за счет областного бюджета местные ученые.

Раскопки на Чирик-Рабате наг­лядно демонстрируют правильность исторической концепции об особой роли древней дельты Сырдарьи в Восточном Приаралье как зоны постоянных культурных, этнических и торговых контактов между древними скотоводческими племенами и земледельцами среднеазиатских оазисов, как свое­образного перекрестка историчес­ких путей передвижения племен и народов. Именно в этих районах в бассейне самого южного из древних русел Сырдарьи на протяжении тысячелетия развивались сакские племена.

Одно из крупнейших неплохо сохранившихся исторических городищ – комплексный памятник Бабиш мола, расположенный на северо-востоке от Чирик-Рабата на правом берегу канала Жанадария. Он существовал в І–ІІ вв. до н. э.

Городище Бабиш мола находилось на стыке девяти дорог, что дало возможность тесно сотрудничать с другими регионами, где ремесленники и кузнецы изготавливали керамическую посуду, оружие, доспехи, конскую упряжь, уникальные украшения из золота и серебра. Об этом свидетельствуют керамические сосуды, бусины, наконечники стрел и другие изделия, найденные на месте городища в ходе археологических работ. В ходе раскопок очищаются и консервируются места жилых домов, гончарных печей и погребальных сооружений.

Этот комплекс архитектурных памятников впервые исследован в 1950 году Хорезмской археолого-этнографической экспедицией. В комплекс входят городское укреп­ление, могильник, развалины поселения и оросительной системы. Городское укрепление – цитадель и оборонительные стены с башнями – находится на возвышенности и окружено крепостной стеной (толщина около 5,3 м), сложенной из обожженного кирпича.

Внутри крепости сохранились следы дворцового сооружения квад­ратной формы. В западной час­ти комплекса находится четырех­угольный могильник, состоящий из четырех помещений, сложенных из обожженного кирпича и соединенных между собой проходами.

Городище Сыганак, памятник истории и культуры республиканского значения VІ–ХІХ веков, расположено в двух километрах к западу от села Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области.

Рядом с городищем проходит автомобильная трасса Туркес­тан – Кызылорда, а раньше проходил Великий шелковый путь. Жизнь городища началась в раннем средневековье. За столетия существования город был столицей канлинцев, Кыпчакского ханства (ХІ–ХІІ вв. ), Ак Орды (ХІІІ–ХV вв.), ханства Абылхаира (ХV в.), Казахского ханства (ХVІ в.).

За счет средств республиканского бюджета археологические раскопки проводились с 2003 по 2013 год Сыганакской археологи­ческой экспедицией Международного казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясави. Теперь они идут за счет Кызылординской области. Решением областного маслихата утверждена охранная зона городища Сыганак, ее площадь сос­тавляет 309,6 га, охраняемая зона природного ландшафта – 739,6 га.

К древним городищам края, где есть хорошие дороги, часто приезжают туристы. Экскурсии и экспедиции организовываются в рамках исторических и культурных проектов, их участниками часто становятся студенты и школьники. Только по проекту «Сакральная география Казахстана» прошло более тридцати историко-познавательных мероприятий.

Так, студенческий тур к древнему Сыганаку проходил в прошлом году накануне Международного дня туризма, его организовали областной молодежный ресурсный центр и управление предпринимательства и туризма. Это был прежде всего информационный тур, проведена выездная лекция о Сыганаке, каждому участнику подарили книгу о достопримечательностях региона.

Для учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города Кызылорды ежегодно проводят исследовательскую экспедицию «Туған елге тағзым».

– Это один из самых интересных и значительных патриотических проектов в системе НИШ, знакомящий с историей и достопримечательностями родного края, – отметила пресс-секретарь НИШ Кызылорды Елена Рыбина. – В нем участвуют лучшие ученики школы. Они путешествуют по районам области, изучают особенности культуры, природы, исторические памятники и архитектурные объекты. Разумеется, бывают на древних городищах.

В ходе реализации регионального проекта «Туған жер – тұнған шежіре» состоялся ряд историко-познавательных экспедиций. В частности, студенты Высшего педагогического колледжа им. М. Маметовой и высшего колледжа Orda дважды побывали на средневековом городище Сыганак, у мавзолея Оқшы-ата, на комплексе Толегетай Кылышты-ата. С участием студентов и историков-краеведов Казалинского района состоялась историко-познавательная экспедиция «Тарих-туризм», ее участники посетили городище Жанкент, мавзолеи Косыма кожи, Даулета баксы, батыра Сартая , Ак ишана, Карасакал Еримбета, Адама-ата.