Собаке – собачья смерть?

Фото: из архива "КП"

Такая оперативность вполне объяснима – поправками предлагается умерщвлять собак, которых никто не ищет в приютах. Потому что так дешевле.

Добавить убедительности в необходимости этих поправок был призван продемонстрированный фильм о том, какими жестокими бывают собаки. В ролике, правда, ничего не было сказано о том, какими варваром может быть человек по отношению к братьям нашим меньшим. Не отвечал мини-фильм и на вопрос, почему, собственно, собаки бывают кусачими.

Депутат Самат Мусабаев рассказал, что его избиратели прямо-таки требуют кардинально решить вопрос с бродячими собаками, а у жителей одного из сел Мангистауской области нет никаких проблем, и только бродячие животные мешают полноте их счастья, и требуют уничтожить бездомных животных!

"Мы своими глазами видели, как собака покусала пять-шесть школьниц! Поэтому мы и хотим внести изменения в нынешний закон. Статистика показывает, что каждый день в Казахстане 110 человек страдают от укусов собак. В 2023 году в регионах произошло 18 367 нападений домашних собак и имели место 19 130 укусов и царапин от бродячих!" – попытался быть убедительным мажилисмен.

Что же предлагается законопроектом? Так, поправками хотят обязать хозяев не оставлять животных на улице, а передавать их в пункт временного содержания, а для регулирования количества больных животных, проявляющих агрессию, предлагается эвтаназия: по истечении 15 дней, если это бродячие животные; и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные.

"Метод контроля численности бродячих животных «отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ) не работает. Эта модель будет меняться. Мы изучили опыт 40 стран, и в 23 из них применяют безвозвратный отлов и эвтаназию", – пояснил руководитель рабочей группы по законопроекту Едил Жанбыршин.

Однако не все депутаты выступают за такое решительное уничтожение собак. Мажилисмен Сергей Пономарев попытался привнести логику в обсуждение и напомнил, что эвтаназия подразумевает добровольный уход из жизни.

"Неужто собаки будут писать заявления о своем согласии на досрочную смерть?" – спросил он.

Но Едил Жанбыршин, видимо, предвидел такой вопрос и тщательно подготовился. Он процитировал значение этого слова, а также сослался на меж­дународное законодательство.

"Обычно мы считаем, что эвтаназия применима только для людей. Но, изучая международное законодательство, мы видим, что эвтаназия применяется и в отношении животных, например, во Франции, Швейцарии. Поэтому этот термин имеет международный характер и относится не только к человеку, но и ко всем живым существам", – ответил он.

Сергей Пономарев спорить не стал и попытался направить диспут в эмоциональное русло, напомнив об опыте Грузии и Турции, где поняли, почему собаки бывают кусачими, а люди не уничтожают их, и поэтому собаки не нападают на людей.

"Маленькая, не самая богатая Грузия как-то смогла урегулировать эту сферу без умерщвле­ния животных", – сказал Пономарев и также заметил, что 15 дней недостаточно, чтобы хозяева собак успели найти своих питомцев.

Но тут в диспут вступил депутат Мархабат Жайымбетов и выдвинул еще более радикальное предложение, зачем, мол, держать собак 15 или 60 дней, и предложил сократить сроки собачьей жизни в отловах с 15 до 5 и с 60 до 30 дней. А то, мол, дорого их содержание обходится. Его тут же поддержал Едил Жанбыршин, напомнив, что, например, расходы на один приют в Восточно-Казахстанской области достигают 13 миллионов тенге. Правда не сказал, что эти 13 миллионов тенге можно тратить не на смерть животных, а на их жизнь, на стерилизацию и вакцинацию.

Между тем уже давно доказано, что умерщвление животных никак не сокращает популяцию – срабатывает природный механизм, и собаки начинают размножаться с удвоенной скоростью. Только стерилизация способна регулировать численность бездомных животных.

"Я могу привести научное исследование в рейтинговом журнале по Индии, штат Джайпур. Там было успешно осуществлено ОСВВ. Там произошло резкое снижение численности собак и случаев нападения их на людей. Более того, денежная выгода в штате Джайпур составила почти шесть миллио­нов долларов! У нас, думаете, проводился ОСВВ на должном уровне?" – спросила ведущий научный сотрудник Института генетики и физиологии Анастасия Перфильева.

Эти доводы человека из науки депутатов не убедили.

"В мире больше 200 стран, мы все их изучили, в отличие от вас! Вы в рамках примера одного штата хотите сделать закон? А мы должны и другие варианты рассматривать. Индию нам не надо приводить в пример!" – жестко высказался Едил Жанбыршин.

"Разрешите ответить?" – попыталась продолжить Анастасия Перфильева.

"Все, не надо!" – был бескомпромиссен Жанбыршин.

В презентации принимала участие юрист Ольга Ченцова, которая также считает, что убийство животных не решает вопрос ни биологически, ни экономически.

"Когда убивают животных, на их место тут же приходят другие. При нашей практике, когда собак и кошек выбрасывают регулярно, все это пополняется и пополняется. В чем преимущество ОСВВ? Животное кастрируют и отправляют на место, о них все знают, они никого не кусают", – сказала эксперт.

Она напомнила, что в 2021 году в Казахстане выделили 1,3 миллиарда тенге на решение проблем бродячих животных, в 2023 году – уже 3,5 миллиарда тенге. Очевидно, что деньги, которые акиматы выделяют на содержание животных, до них просто не доходят.

"Обещали, что работа будет выполняться по целому ряду направлений: это и акиматы, и просветительская работа, и помощь приютам, но этого не делается. Деньги выделяются, но не идут по назначению, их попросту воруют. Это бизнес на животных. Помните скандал по отлову в Шымкенте? Установлены факты, что собаки ели кошек от голода. Посмотрите, сколько в то же время денег было выделено на питание животных. Значит, средства не использовались по назначению", – сказала эксперт.

Озвученные юристом доводы и факты остались без комментариев. Только депутат Гульдара Нурумова предложила все же не рубить с плеча, призвав коллег к гуманности.