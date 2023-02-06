Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский

В Северо-Казахстанской области за бездействие по службе, обернувшееся смертью женщины, на 5 лет осужден бывший полицейский, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: zhmb.sud.kz

Мамлютский районный суд ранее осудил на 3 года лишения свободы водителя Сергея Лосеню, который выстрелил в 49-летнюю Алтынай Муздакбаеву, собиравшую в поле ягоды, приняв ее за косулю.

По этому делу проходил еще один человек – бывший участковый Кабай Альтиев. За бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия, суд назначил бывшему майору полиции 5 лет лишения свободы.

Свое наказание Кабай Альтиев отбудет в колонии средней безопасности. Его пожизненно лишили права занимать должности в правоохранительных и государственных органах, а также специального звания «майор полиции».

Напомним, что в день трагедии, 11 июля 2022 года, участковый полиции Кабай Альтиев вместе с Сергеем Лосеней ехали на автомобиле в сторону станции Баумана Жамбылского района. Оба были пьяны. Пенсионеру Лосене померещилась в поле косуля, он выстрелил из спортивно-охотничьего оружия и ранил собиравшую ягоды Алтынай Муздакбаеву. По пути в больницу женщина скончалась.

«Являясь сотрудником органов внутренних дел, Альтиев не пресек незаконные действия Лосени и позволил произвести выстрел в направлении Муздакбаевой, – сообщает пресс-служба Мамлютского районного суда. – Вина Альтиева доказана показаниями свидетелей, письменными материалами… Кабай Альтиев свою вину в совершении преступлений не признал. Обстоятельствами, смягчающими ответственность и наказание Альтиева, суд признал наличие у него малолетних детей, оказание медицинской помощи потерпевшей. Отягчающими обстоятельствами признаны нарушение присяги и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения…»

С учетом неопровержимых доказательств участковый инспектор отправлен в места лишения свободы на 5 лет.