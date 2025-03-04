Соболь попал в объектив фотокамеры в Западно-Алтайском заповеднике

Кадр из видео

Государственные инспекторы заповедника запечатлели редкое появление соболя в своем естественном ареале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Западно-Алтайский заповедник подарил редкую возможность наблюдать за одним из самых загадочных представителей фауны региона — соболем. Видео, снятое государственными инспекторами во время обхода охраняемой территории, стало настоящей находкой для ученых и экологов, отмечается в сообщении.

Соболь (лат. Martes zibellina) — это хищное млекопитающее, обитающее в хвойных лесах Алтая. Его размеры довольно скромные: длина тела варьируется от 40 до 55 см, хвост достигает 20 см, а вес колеблется между 0,4 и 1,6 кг. Несмотря на компактные размеры, соболь является опытным и ловким хищником, питающимся мелкими насекомыми и грызунами. Он также не прочь полакомиться кедровыми орешками и ягодами.

Соболи предпочитают жить в хвойных и кедровых лесах, где находят укрытия в дуплах деревьев и каменных расщелинах. Этот редкий кадр из Западно-Алтайского заповедника подтверждает, насколько важна охрана таких уникальных экосистем. Увидеть соболя в природе — настоящая удача, и это видео стало ценным дополнением к исследованиям по сохранению видов, обитающих в этом уникальном природном уголке Казахстана.

Заповедник продолжает свою работу по сохранению редких и исчезающих видов, и такие уникальные моменты лишь подчеркивают значимость его деятельности.