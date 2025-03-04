Соболь попал в объектив фотокамеры в Западно-Алтайском заповеднике

Экология
101
Венера Баталова
корреспондент

Видео стало настоящей находкой для ученых и экологов

Кадр из видео

Государственные инспекторы заповедника запечатлели редкое появление соболя в своем естественном ареале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazaqormany

Западно-Алтайский заповедник подарил редкую возможность наблюдать за одним из самых загадочных представителей фауны региона — соболем. Видео, снятое государственными инспекторами во время обхода охраняемой территории, стало настоящей находкой для ученых и экологов, отмечается в сообщении.

Соболь (лат. Martes zibellina) — это хищное млекопитающее, обитающее в хвойных лесах Алтая. Его размеры довольно скромные: длина тела варьируется от 40 до 55 см, хвост достигает 20 см, а вес колеблется между 0,4 и 1,6 кг. Несмотря на компактные размеры, соболь является опытным и ловким хищником, питающимся мелкими насекомыми и грызунами. Он также не прочь полакомиться кедровыми орешками и ягодами.

Соболи предпочитают жить в хвойных и кедровых лесах, где находят укрытия в дуплах деревьев и каменных расщелинах. Этот редкий кадр из Западно-Алтайского заповедника подтверждает, насколько важна охрана таких уникальных экосистем. Увидеть соболя в природе — настоящая удача, и это видео стало ценным дополнением к исследованиям по сохранению видов, обитающих в этом уникальном природном уголке Казахстана.

Заповедник продолжает свою работу по сохранению редких и исчезающих видов, и такие уникальные моменты лишь подчеркивают значимость его деятельности.

 

#заповедник #соболь #объектив #фотокамера

Популярное

Все
Особому городу – особый статус
Сто спасенных жизней
Объединить усилия
Представлен проект визит-центра в урочище Бозжыра
Время людей труда
Чтобы техника вовремя вышла на поля
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
В Алматы прошел очередной этап Кубка мира по фристайлу
Первый тур Премьер-лиги посетили 42 353 зрителя
Как избавиться от долгов и открыть свой бизнес
В столице готовятся к паводковому периоду
Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие
До новой школы
Волонтеры поддержали ветеранов
Права инвесторов защищает государство
Оштрафованы за продажу насвая
Картофельный хлеб
Дороги дружбы
Независимость, свобода, суверенитет
Выигран малый чемпионат мира
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Топливо, энергия и карбонизация
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Мопеды: теперь только по правилам
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
Молодые ученые на особом счету
Ситуация может повториться
«Не сделал должных выводов»: шесть лет тюрьмы получил житель Акмолинской области
В ожидании рекордного подъема воды
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре

Читайте также

Быстрого решения для «черного неба» нет
Краснокнижные растения зацвели в Туркестанской области
Лесники охотились на краснокнижного джейрана в области Жеті…
Прибывшие из Нидерландов туранские тигры, возможно, ждут по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]