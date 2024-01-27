Соболенко выиграла второй «Большой шлем» в карьере

Спорт
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Арина Соболенко защитила титул на Australian Open. В финале она обыграла 21-летнюю Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:2, передает Kazpravda.kz

Фото: РИА Новости Спорт

Теперь баланс белоруски в финалах ТБШ стал 2:1. В прошлом году она обыграла Елену Рыбакину в Мельбурне и уступила Коко Гауфф на US Open, сообщает Sports.ru.

25-летняя Соболенко выиграла 14-й титул на уровне WTA. Сезон она начала с разгрома от Рыбакиной в финале турнира в Брисбене.

По итогам турнира уроженка Минска останется второй ракеткой мира, а китаянка дебютирует в топ-10.

Соболенко защитила титул в Мельбурне и повторила достижение Виктории Азаренко, побеждавшей на Australian Open в 2012-2013 годах.

За победу в Мельбурне она получит 2,1 млн долларов США. Теперь ее призовые за карьеру составят 22,6 млн.

Циньвэнь Чжэн за финал выиграла 1,1 млн, а ее призовые за карьеру достигнут 4 млн.

#теннис #Australian Open #Арина Соболенко

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