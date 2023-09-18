Содержание важнее формы
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Зере Торежан
Вопрос ношения платков и никабов лишь на первый взгляд кажется делом личным и не самым важным. На самом деле здесь присутствует главный фактор – фактор национальной безопасности государства. Поэтому вполне резонно соседний Узбекистан внес (а Кыргызстан собирается это сделать) поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, согласно которым к административной ответственности будут привлекать за многоженство и ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность.