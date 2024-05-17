Соглашения на 350 млн долларов заключили Казахстан и Малайзия

Международное сотрудничество, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Стороны договорились наращивать сотрудничество в приоритетных отраслях экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим провели в Астане Казахстанcко-малазийский инвестиционный круглый стол с участием представителей бизнес-сообществ и научных кругов двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина РК.

В своем приветственном выступлении Бектенов отметил, что Малайзия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров в Юго-Восточной Азии. За год двусторонний товарооборот вырос со $150 млн до практически $245 млн. Цель – раскрыть имеющийся потенциал экономик и превысить допандемийный показатель взаимной торговли в $650 млн.

«Наши страны поддерживают тесный политический диалог, который служит прочным фундаментом для партнерства. Ваша вчерашняя встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым знаменует собой важную историческую веху в развитии двусторонних отношений. Правительство Казахстана выражает готовность реализовать все достигнутые на высшем уровне договоренности», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он заявил о намерении Казахстана диверсифицировать экспорт в Малайзию и призвал малазийских бизнесменов к совместному изучению новых возможностей для укрепления партнерства в сфере услуг, обрабатывающей промышленности, финансов, образования, недропользования, сельского хозяйства и строительства. На сегодня в РК действуют 48 компаний с малазийским капиталом. Реализуются 17 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше $410 млн.

В свою очередь, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим отметил положительную динамику межгосударственного взаимодействия. В последние годы рост товарооборота между странами превышает 30%. Малайзия намерена укреплять сотрудничество с Казахстаном в туристической, образовательной, энергетической отраслях, а также в области поставок казахстанской халал-продукции. Отмечена необходимость увеличения количества совместных проектов по направлениям, обладающим мощным потенциалом.

Участникам круглого стола рассказали о реализации в Казахстане системных мер по повышению инвестиционной привлекательности страны. Инвесторам предоставляются налоговые и таможенные льготы, оказывается консалтинговая и инфраструктурная поддержка.

В рамках круглого стола представители казахстанского и малазийского бизнеса провели предметные переговоры. Сенатор Парламента, президент Национальной палаты предпринимателей и индустрии Малайзии (NCCIM) Лоу Киан Чуан отметил, что Казахстан является важным стратегическим партнером Малайзии и самым большим в регионе Центральной Азии.

Результатом обсуждений стала договоренность углублять инвестиционные связи и совместно осваивать новые рынки. На полях круглого стола были подписаны соглашения и меморандумы на общую сумму свыше $350 млн. Запланировано сотрудничество в области привлечения инвестиций в сферу исламских финансов и развития торговли, а также пищевой промышленности, горнорудной сфере, по обработке золота и совместному производству трансформаторного и автомобильного масла.

#соглашение #инвестиции #круглый стол #Малайзия

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