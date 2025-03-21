Сохранять ключевые ценности

Второй момент – принятие Концепции внутренней политики РК, проект которой уже разработан. Она позволит систематизировать данную сферу деятельности государства и его органов. То есть обозначить цели, задачи, направления, механизмы и так далее. Немаловажно, что этот документ предварительно будет опубликован на портале «Открытые НПА». Это позволит заинтересованным гражданам выразить свои оценки и предложения, которые могут отразиться в финальном тексте концепции.

Совершенствование законодательства в сфере религии, направленное на сдерживание влияния деструктивных религиозных течений, особенно в молодежной среде, – еще один пункт, который я хотел бы отметить. Президент выразил одобрение относительно ношения женщинами-мусульманками национальной казахской одежды в интересах укрепления национальной идентичности.

Решение разработать и принять новый закон о государственном социальном заказе, соответствующий современным реалиям, обосновано прежде всего тем, что действующий закон был принят еще в 2005 году с серией последующих поправок. Кос­нулся Президент и темы объективного изучения истории Казахстана без однобокого анализа, мифологизации, заблуждений и исторических обид. В том числе это относится к советскому периоду, имеющему свои светлые и темные стороны. Такая установка, в частности, актуальна в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Президент подтвердил свое ранее высказанное намерение в пользу строи­тельства не одной, а трех АЭС. А также заявил о создании Агентства по ядерной энергетике, призванного заниматься формированием в стране полноценного ядерного кластера.

Преобразование Института Абая из цифровой платформы в сеть культурно-просветительских учреждений говорит о создании и использовании серьезного инструмента «мягкой силы» Казахстана за рубежом. Касым-Жомарт Токаев дал понять, что власти не допустят грубого вмешательства иностранных и международных неправительственных организаций во внутренние дела Казахстана. В том чис­ле это касается продвижения ЛГБТ-повестки. Ограничение американской администрацией соответствую­щей деятельности USAID является в связи с этим важным аргументом в пользу такого заявления Президента Казахстана.

Также была подчеркнута важность сохранения общенационального единства, согласия и стабильности в общест­ве в условиях геополитической напряженности. В интересах этого Глава государства, с одной стороны, призвал сограждан изменить свое мышление, перестав фокусироваться на «всем, что мешает двигаться вперед», включая бесконечный поиск «виноватых». С другой стороны, он, в частности, выступил за пресечение оскорблений, унижения чести и достоинства разных людей и распространения недостоверной информации в социальных сетях. Так что усиление государственного регулирования последних, похоже, не заставит себя долго ждать.