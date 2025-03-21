Сохранять ключевые ценности
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Андрей Чеботарев, директор центра актуальных исследований «Альтернатива»
В выступлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на lV заседании Национального курултая наиболее выделяются несколько моментов политического характера. Первый – это проведение в нынешнем году выборов акимов районов и городов областного значения местным населением. Пока, правда, нет ясности по времени. Но потенциальные кандидаты вполне могут уже начать подготовку к этой избирательной кампании.