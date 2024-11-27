Сохраняя беспристрастность и объективность

История
19
Илья Пащенко

Актуальные вопросы современной историографии обсудили участники Казахстанско-российского научного форума

фото Игоря Бургандинова

На форуме «Историческая память и историческое образование: новые вызовы и подходы», прошедшем в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, собрались свыше 30 видных историков из Казахстана и России.

Перед открытием пленарной сессии участникам была представлена экспозиция Музея-кабинета Л. Н. Гумилева. Письменный стол, кресло, книжный шкаф и личные вещи из московской квартиры Гумилева были подарены музею его женой, Натальей Викторовной, в 2004 году и с тех пор являются центром экспозиции, неизменно привлекая посетителей. Известный российский историк Виктор Кондрашин особо отметил скульп­турные изображения ученого, а также материалы, посвященные его родителям: «поэту-конквистадору» Николаю Гумилеву и «Сафо XX столетия» Анне Ахматовой. По словам руководителя Центра экономической истории, судьба семьи Льва Гумилева – один из ярких примеров стойкости человеческого духа.

Пленарную сессию открыл министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он подчерк­нул значимость темы научного форума и зачитал участникам приветственное письмо Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина.

«Наши страны связывают давние союзнические и дружеские отношения. Нынешний форум – еще один пример такого сотрудничест­ва. Исторические школы наших стран, исходя из общенаучных подходов, интенсивно обмениваются новыми историческими материалами, аргументами, артефактами, организовывают совместные археологические экспедиции, проводят архивные исследования. Сегодняшний форум – это уникальная возможность для ученых-историков обменяться знаниями, обсудить актуальные вопросы, стоящие перед современной исторической наукой, а также укрепить научные связи», – отмечалось, в частности, в поздравительном адресе.

Начальник управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников огласил приветствие помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского, в котором отмечалось, что данный форум подтверждает готовность открыто обсуждать самые непростые вопросы и находить решения с учетом общих интересов. «Сегодня, в условиях формирования многополярного мира, наши страны привержены принципам справедливого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничест­ва. Убежден, что такой подход обеспечит России и Казахстану динамичное развитие и процветание на долгие годы, а проведение вашего форума заложит основы для заинтересованного диалога экспертов, обращенного не только в прошлое, но и в будущее», – подчеркивалось в письме помощника Президента РФ.

В ходе пленарной сессии также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ Даурен Абаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Алексей Бородавкин. В их выступлениях содержалось обстоятельное освещение совместного исторического пути народов Казахстана и России, а также основных проблемных вопросов современной историографии. В частности, подчеркивалась недопустимость превращения исторической науки в средство политической борьбы, не имеющее ничего общего с базовыми принципами беспристрастности и объективности.

– Мы видим, как события прошлого становятся инструментом сведения политических счетов в настоящем. В угоду некоторым идеям так называемой новой этики и культурной чуткости даже солидные ученые идут на сознательное отрицание или искажение важных научных концепций и исторических фактов, – напомнил делегатам форума Даурен Абаев.

С приветствиями к участникам обратились ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков и начальник департамента управления Президента РФ по межрегио­нальным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов. С основными док­ладами выступили депутат Мажилиса Парламента Еркин Абиль, председатель Национального комитета российских историков, академик РАН Александр Чубарьян, заместитель директора Института истории государства, почетный академик НАН РК Буркитбай Аяган, директор Института всеобщей истории РАН, член-коррес­пондент РАН Михаил Липкин.

– Мы можем и должны сотрудничать в области определения методологических основ историчес­кой памяти. Это очень серьезная и большая работа. Я очень благодарен профессору Абилю за то, что он неоднократно ставит перед историческим сообществом этот вопрос. Актуальной темой остается роль кочевнического мира и кочевнической цивилизации в мировой истории. Ее изучением советские историки под эгидой ЮНЕСКО активно занимались с 60-х годов прошлого века. Однако нам еще только предстоит выяс­нить, что такое кочевническая цивилизация как фактор мирового исторического процесса. Уверен, что вскоре мы увидим наши совместные исследования на эту тему, – говорил Александр Чубарьян.

Работа форума продолжилась в формате шести тематических секций: «Цивилизации Евразии: пересечения, общее и настоящее», «Улус Джучи: историческая память и исторические реконструкции», «Модернизационные процессы в СССР: общее и особенное», «Актуальные проблемы историографии: казахстанский и российский дискурсы», «80-летие Великой Победы: историческая память и вызовы современности», «Теория и методология исторического познания: современные тенденции и междисциплинарные исследования».

Завершился форум проведением «круглого стола» совместной рабочей группы историков Казахстана и России, в ходе которого были заслушаны доклады Буркитбая Аягана, Михаила Липкина, председателя Ассоциации кафедр АНК «Шанырак» Натальи Калашниковой. Члены рабочей группы обсудили План работы на 2025–2026 годы, подвели итоги форума и приняли резолюцию, отразившую перспективные направления деятельности Казахстана и России в области исторической науки.

#Казахстан #Россия #форум #история

Популярное

Все
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
Казахстанцы хотят больше времени проводить с семьей
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Тариф на свет останется прежним, а вот вода подорожает
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Назад в будущее
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Грустные думки аграрные
Возврат активов: более 28 млрд тенге выделят для больницы в Риддере
Президент Токаев пригласил патриарха Кирилла на съезд лидеров мировых и традиционных религий
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Искренность – сердце искусства
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Президент подписал закон по реформированию судебной системы РК
Дорога всегда прокормит
Здесь растят специалистов XXI века
Президент Венгрии – Токаеву: «Алма» на нашем языке тоже означает яблоко»
О превратностях судьбы, вере и любви
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Шатры и юрты Великой степи
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве

Читайте также

Три факсимильные копии древних книг времён Золотой Орды пре…
Представляли интересы народа
Письма из глубины веков
Турару Рыскулову посвящается

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]