Сохраняя беспристрастность и объективность

На форуме «Историческая память и историческое образование: новые вызовы и подходы», прошедшем в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева, собрались свыше 30 видных историков из Казахстана и России.

Перед открытием пленарной сессии участникам была представлена экспозиция Музея-кабинета Л. Н. Гумилева. Письменный стол, кресло, книжный шкаф и личные вещи из московской квартиры Гумилева были подарены музею его женой, Натальей Викторовной, в 2004 году и с тех пор являются центром экспозиции, неизменно привлекая посетителей. Известный российский историк Виктор Кондрашин особо отметил скульп­турные изображения ученого, а также материалы, посвященные его родителям: «поэту-конквистадору» Николаю Гумилеву и «Сафо XX столетия» Анне Ахматовой. По словам руководителя Центра экономической истории, судьба семьи Льва Гумилева – один из ярких примеров стойкости человеческого духа.

Пленарную сессию открыл министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он подчерк­нул значимость темы научного форума и зачитал участникам приветственное письмо Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина.

«Наши страны связывают давние союзнические и дружеские отношения. Нынешний форум – еще один пример такого сотрудничест­ва. Исторические школы наших стран, исходя из общенаучных подходов, интенсивно обмениваются новыми историческими материалами, аргументами, артефактами, организовывают совместные археологические экспедиции, проводят архивные исследования. Сегодняшний форум – это уникальная возможность для ученых-историков обменяться знаниями, обсудить актуальные вопросы, стоящие перед современной исторической наукой, а также укрепить научные связи», – отмечалось, в частности, в поздравительном адресе.

Начальник управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников огласил приветствие помощника Президента Российской Федерации Владимира Мединского, в котором отмечалось, что данный форум подтверждает готовность открыто обсуждать самые непростые вопросы и находить решения с учетом общих интересов. «Сегодня, в условиях формирования многополярного мира, наши страны привержены принципам справедливого, равноправного и взаимовыгодного сотрудничест­ва. Убежден, что такой подход обеспечит России и Казахстану динамичное развитие и процветание на долгие годы, а проведение вашего форума заложит основы для заинтересованного диалога экспертов, обращенного не только в прошлое, но и в будущее», – подчеркивалось в письме помощника Президента РФ.

В ходе пленарной сессии также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в РФ Даурен Абаев и Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РК Алексей Бородавкин. В их выступлениях содержалось обстоятельное освещение совместного исторического пути народов Казахстана и России, а также основных проблемных вопросов современной историографии. В частности, подчеркивалась недопустимость превращения исторической науки в средство политической борьбы, не имеющее ничего общего с базовыми принципами беспристрастности и объективности.

– Мы видим, как события прошлого становятся инструментом сведения политических счетов в настоящем. В угоду некоторым идеям так называемой новой этики и культурной чуткости даже солидные ученые идут на сознательное отрицание или искажение важных научных концепций и исторических фактов, – напомнил делегатам форума Даурен Абаев.

С приветствиями к участникам обратились ректор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков и начальник департамента управления Президента РФ по межрегио­нальным и культурным связям с зарубежными странами Алексей Власов. С основными док­ладами выступили депутат Мажилиса Парламента Еркин Абиль, председатель Национального комитета российских историков, академик РАН Александр Чубарьян, заместитель директора Института истории государства, почетный академик НАН РК Буркитбай Аяган, директор Института всеобщей истории РАН, член-коррес­пондент РАН Михаил Липкин.

– Мы можем и должны сотрудничать в области определения методологических основ историчес­кой памяти. Это очень серьезная и большая работа. Я очень благодарен профессору Абилю за то, что он неоднократно ставит перед историческим сообществом этот вопрос. Актуальной темой остается роль кочевнического мира и кочевнической цивилизации в мировой истории. Ее изучением советские историки под эгидой ЮНЕСКО активно занимались с 60-х годов прошлого века. Однако нам еще только предстоит выяс­нить, что такое кочевническая цивилизация как фактор мирового исторического процесса. Уверен, что вскоре мы увидим наши совместные исследования на эту тему, – говорил Александр Чубарьян.

Работа форума продолжилась в формате шести тематических секций: «Цивилизации Евразии: пересечения, общее и настоящее», «Улус Джучи: историческая память и исторические реконструкции», «Модернизационные процессы в СССР: общее и особенное», «Актуальные проблемы историографии: казахстанский и российский дискурсы», «80-летие Великой Победы: историческая память и вызовы современности», «Теория и методология исторического познания: современные тенденции и междисциплинарные исследования».

Завершился форум проведением «круглого стола» совместной рабочей группы историков Казахстана и России, в ходе которого были заслушаны доклады Буркитбая Аягана, Михаила Липкина, председателя Ассоциации кафедр АНК «Шанырак» Натальи Калашниковой. Члены рабочей группы обсудили План работы на 2025–2026 годы, подвели итоги форума и приняли резолюцию, отразившую перспективные направления деятельности Казахстана и России в области исторической науки.