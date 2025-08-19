В то же время в фонде наблюдается рост такого способа закупок

Агентством по защите и развитию конкуренции РК (АЗРК) с 2021 года ведется постоянная работа по сокращению закупок из одного источника в регулируемых государством закупках – государственных закупках и закупках фонда «Самрук-Казына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

За 2021–2024 годы в государственных закупках этот показатель снизился до 23%, что позволило вывести в конкурентную среду закупки на 800 млрд тенге.

В то же время в закупках ФНБ «Самрук-Казына» наблюдается рост: объем закупок из одного источника увеличился с 14% в 2021 году до 60% в 2024 году. Ключевым фактором стало расширение внутрихолдинговой кооперации, на которую приходится 57% всех неконкурентных закупок.