Сокровища курганов Сарыарки

Карагандинские археологи во время раскопок кургана обнаружили котел сакского времени. Это первая подобная находка в Центральном Казахстане.

Уникальный артефакт, которому более 2 500 лет, обнаружили в одном из курганов могильника Кызылжартас, на территории Талдинского историко-археологического парка. Он расположен в Шетском районе, в 120 км к юго-востоку от Караганды. Именно здесь находится ступенчатая пирамида-могильник Каражартас, которую сравнивают с усыпальницей древнеегипетского фараона Джосера. Ее, как и медный котел, обнаружили участники экспедиции Карагандинского университета им. Е. А. Букетова под руководством кандидата исторических наук Игоря Кукушкина.

– Когда мы откопали котел, то не поверили своим глазам, – рассказывает он. – Таких артефактов в степях Центрального Казахстана раньше не находили! По своим морфологическим признакам он аналогичен котлам так называемого Семиреченского типа. У него есть ручки, петли по краям и три коленчатых ножки. Обычно они оканчиваются или копытцами травоядных животных, или лапами хищников. У найденного нами котла сохранилось только одно копытце. Два других утрачены.

Чтобы извлечь находку, относящуюся к эпохе бронзы, археологам пришлось попотеть. Они обвязали 25-килограммовый котел буксировочным тросом и аккуратно, придерживая с двух сторон, вытянули из земли. Осмотрев артефакт, ученые обнаружили, что он сильно закопчен. Они предположили, что котел использовался для религиозных обрядов. Возможно, потомки похороненных в курганах знатных людей готовили в нем еду для поминальной трапезы. Ведь древние люди воспринимали котел как вещь, которая объединяет племя, род или семью.

– Обычно такие котлы при раскопках в курганах не находят, – отмечает Игорь Кукушкин. – Чаще всего их обнаруживают случайно, например, во время строительных работ. Но при этом выявлена интересная закономерность. Такие предметы находятся недалеко от сакских царских курганов. То есть можно предположить, что люди их использовали в каких-то мероприятиях недалеко от могил предков.

Надо сказать, что древний котел не был пустым. Археологов удивило его содержимое. В нем лежали не кости животных, из которых готовили поминальный обед, а элементы конской сбруи, сделанные из железа и бронзы. Они из-за долгого нахождения под землей спеклись в один большой комок.

Чтобы не повредить ценные находки, археологии не стали их вынимать, а доверили этот процесс специалисту – известному отечественному реставратору Крыму Алтынбекову. Он особым веществом сцементировал все содержимое котла, а потом извлек его. Этот металлический комок со следами коррозии «просветили» с помощью цифрового рентген-аппарата и компьютерного томографа. Пока полученные данные не обработаны. Но ученым удалось извлечь из этого комка некоторые любопытные артефакты – металлические зооморфные фигурки.

– Наиболее интересны для нас изображения хищников, которых мы назвали тигрогрифонами, – продолжает карагандинский археолог. – Они в уздечном наборе выполняли и охранно-магическую функцию, и идентификационную. По ним можно было определить принадлежность всадника к тому или иному роду. Возможно, что эти вещи являлись тотемными.

Археолог Игорь Кукушкин предполагает, что железные предметы, которые находились в котле, были составными частями лошадиной маски. Ученому известно, что они применялись во времена саков. Такие лошадиные маски воины часто дополняли рогами горных козлов или оленей.

Подтвердить или опровергнуть эти гипотезы предстоит ученым. Радиоуглеродное датирование поможет определить точный возраст артефактов. Образцами для исследований послужат соскобы нагара с медного котла и кости животных, обнаруженные при раскопках кургана. Их отправят в несколько европейских лабораторий. Ведь карагандинские ученые давно сотрудничают с коллегами из Польши, Литвы, Ирландии, Румынии и Венгрии. У них есть высокоточная аппаратура и большой исследовательский опыт.

Отметим, что раскопки в Талдинском историко-археологическом парке продолжаются. Они проводятся при финансовой поддержке управления культуры, архивов и документации Карагандинской области. Сейчас парк готовится к открытию. Здесь туристам представят множество отреставрированных артефактов, найденных в многочисленных курганах Сарыарки.