Сокровище предков

Общество
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Асет Калымов

Состязания «Құмай тазы»,
прошедшие в Алматинской области,
выявили самых быстрых и ловких собак казахской охотничьей породы.

Как известно, в стародавние времена тазы представляли большую ценность для степняков. Согласно своду законов «Жеті жарғы» за одну борзую нередко давали табун в полсотни лошадей. Собаки этой уникальной породы отличаются не только выносливос­тью, резвостью, но и тонким чутьем. С ними охотились на зайцев, лис, волков, сайгаков.

В нынешнем году это уже четвертые по счету соревнования в Алматинской облас­ти, цель которых – возрождение народных традиций и привлечение заводчиков к разведению тазы. В Енбекшиказахский район прибыли 40 собаководов – продемонстрировать умения, ловкость и грацию своих четвероногих друзей.

По словам главы федерации «Арғымақ көкпар» Кенже Жанботы, в последнее время все больше отечественных и зарубежных кинологов при выборе породы будущего питомца отдают предпочтение казахской борзой. Обычно бега с их учас­тием, а также международные и республиканские смотры и выставки собирают немалое число зрителей. Нынешний турнир не стал исключением.

Состязания прошли в несколько этапов, по правилам каждый участник должен был пробежать дистанцию длиной один километр. К слову, эти четвероногие могут разогнаться до 90 (!) км в час, что немногим меньше скорости самого быстрого хищника планеты – гепарда (110).

В финале встретились шесть самых резвых и выносливых тазы. По итогам забегов призовых мест удостоились подопечные заводчиков Маната Ерганата, Актлека Кадыржана и Нестера Курджиди.

– Наши предки не зря высоко ценили тазы, – отметил Кенже Жанбота. – Сохранилось предание, что в голодные времена, охотясь с ними, беркутчи кормили целые аулы. Именно поэтому тазы считают народным достоянием, сокровищем казахов. Долгое время борзые находились на грани исчезновения, но благодаря стараниям кинологов удалось восстановить их популяцию.

По мнению опытного заводчика Нестера Курджиди, необходимо развивать породу казахской борзой, сохранить это бесценное наследие для будущих поколений. Турниры «Құмай тазы», как и байга, кокпар, жамбы ату и другие виды национального спорта, уже стали яркой демонстрацией древних народных традиций.

Немаловажно, чтобы международное сообщество кинологов признало национальный статус уникальных животных, тем более что летом нынешнего года казахстанские тазы произвели фурор в Женеве, победив на чемпионате мира World Dog Show 2023. А Союз кинологов Казахстана стал полноправным членом федерации FCI. Это дает возможность тазы и тобетам участвовать в любых международных соревнованиях.

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