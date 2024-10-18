Солдаты срочной службы получили 1500 грантов на бесплатное обучение в вузе

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Прозрачность процедуры распределения образовательных грантов отслеживала комиссия в составе представителей министерств обороны, по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Заместитель министра обороны генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев проинформировал, что с 1 января 2025 года появятся новые требования по получению образовательных льгот. Добавится тестирование по двум профильным предметам. При этом заработавшие государственный грантсолдаты будут получать стипендию. Им также будет гарантировано первоочередное предоставление места в студенческом общежитии в течение первого года обучения.

В распределении полутора тысяч мест на бесплатное обучение участвовали 17927 солдат срочной службы осеннего призыва 2023 года. От Министерства обороны в конкурсе участвовали – 8169, Национальной гвардии – 6441, МЧС – 315, Пограничной службы – 2715, Службы государственной охраны – 287 солдат.

Прозрачность отбора обеспечила информационная система «Срочники 2.0», куда 161 воинская часть силовых структур в течение всего периода службы вносила результаты по успеваемости и дисциплине солдат.

Каждому военнослужащему можно было выбрать три вуза. Наибольший интерес среди них вызывали Казахский национальный университет им.  Аль-Фараби, Нархоз, Astana IT University, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова. В военные вузы пожелал поступить 1031 солдат.

Процедура распределения произошла автоматически по трем базам силовых структур на основе рейтинга военнослужащих.

Как сообщила советник министра обороны Айгуль Тулембаева, за весь период реализации проекта выдано 4500 сертификатов. Ссентября текущего года к обучению приступили 1039 солдат срочной службы, 581 из них воспользовался грантом на бесплатное обучение. Остальные граждане поступили в вузы на платной основебез учета ЕНТ. В 2023 году на обучение было зачислено 615 солдат, 189 из них обучаются на безвозмездной основе.

Действует еще одна преференция для отслуживших в армии солдат. По желанию студента он зачисляется вне конкурса на военную кафедру по программе офицера запаса, где проходит обучение на бесплатной основе. На сегодняшний день более 20 человек решили связать свою жизнь с армией и поступили на военную кафедру.

Списки грантников будут опубликованы в социальных сетях и направлены в высшие учебные заведения страны. По аналогии с государственными грантами сертификаты формируются с QR-кодом без возможности их подмены.

Отметим также, что всего на платформе зарегистрировано 83 385 солдат, призванных в армию в течение последних трех лет.

#армия #грант #солдат #ВУЗ

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