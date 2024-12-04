Солистка «Казахконцерта» завоевала первое место на международном конкурсе в Италии

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По информации МКИ, за призовые места поборолись 70 участников из разных уголков мира, включая Казахстан, Японию, Китай, Корею, Россию и Иран.

Церемония награждения проходила в престижной вилле Борромео в Аркоре.

Айгерим была признана лучшей среди финалистов и получила стипендию от муниципалитета Аркоре, а также возможность принять участие в масштабном концерте в Италии в 2025 году.

Стоит отметить, что Айгерим Алтынбек также заняла третье место на Международном конкурсе оперного пения имени Николая Гяурова в Модене. Это не менее значимое событие привлекло большое количество зрителей.

Наша соотечественница была удостоена специального приза имени Миреллы Френи, знаменитой итальянской оперной певицы, а также получила роль в опере «Сестра Анджелика» в театре в болгарской Варне.

Таким образом, её успехи на международной арене продолжают вдохновлять и радовать поклонников оперного искусства.

Айгерим Алтынбек окончила Казахский национальный университет искусств по специальности «Вокальное искусство», класс доцента Рудневой Татьяны Николаевны. Оперная певица не раз становилась лауреатом международных и республиканских конкурсов (Италия, Финляндия, Литва, Россия, Германии и другие).