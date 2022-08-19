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Солнце. Лето. Любимая книга
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Чтение всегда было и остается одним из самых эффективных способов пропаганды государственного языка.

Лето для специалистов библиотечной сети – время ответственное. Нужно обеспечить детворе интересный и познавательный досуг.

Каждый четверг самых продолжительных каникул на проспекте имени Абая областного центра у входа в универсальную научную библиотеку им. Жубана Молдагалиева многолюдно. Несколько стеллажей с книгами и периодикой как магнит притягивают детей и взрослых. Здесь разворачивает свою работу Утренний читальный зал под открытым небом. Проект запущен в прошлом году и сегодня стал одним из самых востребованных, особенно среди юных читателей библиотеки.

– Сначала прохожие на нас обращали мало внимания, лишь единицы интересовались, что продаем. Теперь уже знают, ждут нас, – рассказывает библиотекарь Дарья Вейс.

Здесь можно увидеть новинки художест­венной литературы, самые популярные книги, ознакомиться с периодикой, рисовать, играть в настольные игры, принять участие в конкурсах и интеллектуальных эстафетах. Для библиотеки каждый такой выход «под открытое небо» – плюс десять, а порой и больше новых читателей. Радует, что для многих это мимолетное знакомство с библиотекой перерастает в многолетнюю дружбу.

Проект «Библиотека под открытым небом» реализуется на многих площадках Уральска. Как отмечают библиотекари, порядка 80% выставляемых книг и периодики – на государственном языке. Для студентов колледжей и вузов, школьников, старшего поколения библиотеки под открытым небом стали мес­том, где можно обсудить понравившуюся книгу, найти друзей по интересам.

Не менее востребованы и книги на двух языках.

– Приятно видеть, как благодаря нашему богатому библиотечному фонду многие семьи делают первые шаги в освоении государственного языка. Мамы с маленькими детьми, школьники младшего возраста выбирают сказки с переводом, – говорит Дарья Вейс.

По словам заведующей центральной городской детской библиотекой Светланы Даубаевой, востребованность в литературе на казахском языке возрастает:

– Читатели хотят на родном языке знакомиться с произведениями классиков мировой литературы, с казахскими писателями и поэтами. Возрос спрос на литературу, раскрывающую белые пятна истории народа в 30-е годы прошлого века. На меня, к примеру, огромное впечатление произвела «Одинокая юрта» Смагула Елубаева, предложенная в рамках проекта «Одна страна – одна книга». Читая ее, будто перелистываешь страницы истории. Рекомендую нашим читателям. Многие выбирают современников, особенно местных авторов. Это другой уровень взаимодействия между читателем и писателем – и личный контакт, на творческих вечерах, и опосредованный – через произведения. Нужно отметить, что малоохваченными художест­венной литературой на государственном языке пока остаются школьники среднего возраста. Именно поэтому такой популярностью пользуется детская и подростковая периодика – журналы «Бала би», «Айголек», «Ак желкен», «Ерке». В этих красочно иллюстрированных изданиях есть исторические рубрики, информация о писателях и поэтах, повести, рассказы. Если раньше из 28 журналов, выписываемых центральной городской детской библиотекой, порядка 24 были на русском языке, остальные – на казахском, то сейчас ситуация изменилась кардинально. Не каждой семье по карману ежемесячно приоб­ретать такие журналы, поэтому списанная периодика уходит на полки буккроссинга.

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