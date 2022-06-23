Свежий выпуск
Сорта и влага
Ирина Притула, Туркестанская область

Ресурсосберегающим технологиям возделывания и проблемам получения высококачественных семян посвятили ученые-аграрии Юго-Западного НИИ животноводства и растениеводства традиционный День поля.

Открывший мероприятие председатель правления Юго-Западного НИИ животноводства и растениеводства Сакен Каныбеков отметил, что зерновое производство – одна из стратегических отраслей республики, от состояния которой зависят продовольственная безопасность страны, доходы и занятость населения.

В этой связи ученый привел слова Президента страны Касым-Жомарта Токаева на VII съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», отметившего, что «требуется создать правильную регуляторную среду, определить действенные меры и институты поддержки, а затем смело двинуться вперед – без шараханий и ежегодной смены приоритетов. Нас­тупил реальный момент усиления потенциала сельского хозяйства. В противном случае могут наступить необратимые негативные последствия для нашей экономики».

Специалисты НИИ, в числе которых известные в отрасли ученые, рассказали об исследованиях по созданию ресурсосберегающих технологий возделывания люцерны, сафлора и озимой пшеницы в звене короткоротационных севооборотов в условиях богарного земледелия юга Казахстана, отметив их особую актуальность и приоритетность в сегодняшней аграрной науке.

Как отметил доктор сельскохозяйственных наук, академик Досымбек Сыдык, богарное земледелие при бережном и умелом отношении раскрывает свои до сих пор не использованные потенциальные возможности. При решении проблем сохранения и воспроизводства плодородия почвы без нанесения вреда земля способна дать стабильный урожай озимых культур. Поэтому главная задача земледельца состоит в том, чтобы вырас­тить продукцию растениеводства, не нарушая природного равновесия.

Это направление исследований во всех государствах, где действует рыночная экономика, приобретает масштабность, и площади посева с каждым годом расширяются. Сложившаяся в последние годы ситуация в орошаемом земледелии южных регионов Казахстана требует новых нетрадиционных подходов в выращивании сельскохозяйственных культур, обеспечивающих достижение потенциальных возможностей по созданию новых сортов зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных и бахчевых культур с рациональным использованием водных и земельных ресурсов, по повышению почвенного плодородия.

По словам ученого, недрение ресурсосберегающих технологий возделывания позволит рационально использовать водные, земельные и трудовые ресурсы, увеличить урожайность зерна со снижением себестоимости продукции на 25–37%, энергозатрат на 5–10%, оросительной нормы – на 10–15% по сравнению с традиционной технологией возделывания, повысит конкурентоспособность продукции на внешнем и внутреннем рынках.

Организаторы пригласили участников Дня поля посетить испытательные поля института, где наглядно продемонстрировали эффективность предлагаемых ими методов полеводства и настоятельно рекомендовали не держаться за традиционные сорта и методы обработки почвы, а осваивать новые направления, уже десятилетиями проверенные в передовых странах мира.

Ученые убеждали прислушаться к экспертным советам и принять, наконец, во внимание с каждым годом усугубляющийся дефицит поливной воды. Со своей стороны они обещали помогать аграриям советами: крупным формированиям – на основе договора о сотрудничестве, мелким – на безвозмездной основе.

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