Сорвали прививочную кампанию

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Виной тому – целый ряд нарушений, допущенных работниками здравоохранения. Прокуроры области выявили случаи несоблюдения законодательства о вакцинации, факты фиктивных прививочных мероприятий и неэффективное расходование бюджетных средств. Так, более 7 тыс. детей в возрасте до года не были привиты от полиомиелита из-за того, что ответственные лица вовремя не закупили вакцину. Зато препаратом против гепатита А запаслись с «лихвой»: несмотря на имеющиеся излишки и ограниченный срок хранения в 6 месяцев, в 2023 году дополнительно было закуплено 35 тыс. доз на общую сумму более 135 млн тенге.

«По акту надзора 11 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе заместитель руководителя управления здравоохранения области. 126 лиц привлечены к административной ответственности на общую сумму 8,5 миллиона тенге», – уточнили в прокуратуре области Жетысу.