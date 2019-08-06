Сорвать прямой эфир телеканала пытался представитель ресторана в Нур-Султане
Жанат Тукпиев
Представитель руководства ресторана "Мельница", в котором сегодня произошел пожар, пытался сорвать прямой эфир канала "Хабар24" с места происшествия, передает Kazpravda.kz
Как стало известно, во время освещения ЧС в столичном ресторане сотрудники телеканала столкнулись с воспрепятствованием их профессиональной деятельности.
Во время прямого включения с места события представитель ресторана входил в кадр, загораживал собой корреспондента и наступал на шнур микрофона. Причину своих действий он пояснил краткой фразой: "Это – "PR на чужом горе".
"О причинах пожара известно не так много, здесь более интересно поведение представителей ресторана. Всеми силами они пытаются препятствовать нашему разговору, ничем это не мотивируя. Единственное объяснение – они не хотят, чтобы их здание фигурировало в кадре, однако никакого основания для этого нет", – все же сообщил корреспондент канала "Хабар24" в прямом эфире.
Тем временем юристы телеканала готовят заявление в полицию по факту нарушения Закона о СМИ.
Ведущий новостей "Первого канала Евразия" Илья Рыбин на своей странице в Facebook прокомментировал действия представителя заведения.
"Это самый безобидный случай, с точки зрения адекватности человека, который воспрепятствует журналистской деятельности. Часто люди кидаются на съемочные группы. И полиция никогда не принимает мер. Получается, они видят, что идет нарушение закона, но бездействуют", – написал он.
Напомним, что ранее в Нур-Султане вспыхнул пожар на кровле ресторана "Мельница", расположенном на проспекте Туран. В настоящее время возгорание потушено.
"К моменту прибытия первых пожарных подразделений в 15:12, происходило горение деревянной конструкций кровли. Тушение пожара усложнялась сложной конструкцией кровли. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 17:18. Ориентировочная площадь пожара 200 кв.м. Посетители самостоятельно покинули заведение до прибытия пожарных подразделений", - говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
На месте пожара к бригаде филиала ЦМК КЧС обратились 2 человека за медицинской помощью с незначительными ожогами кистей рук и голени. После осмотра отпущены амбулаторно.
В тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК КЧС.