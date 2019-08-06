Общество
Сорвать прямой эфир телеканала пытался представитель ресторана в Нур-Султане
Жанат Тукпиев
Представитель руководства ресторана "Мельница", в котором сегодня произошел пожар, пытался сорвать прямой эфир канала "Хабар24" с места происшествия, передает Kazpravda.kz

Как стало известно, во время освещения ЧС в столичном ресторане сотрудники телеканала столкнулись с воспрепятствованием их профессиональной деятельности.

Во время прямого включения с места события представитель ресторана входил в кадр, загораживал собой корреспондента и наступал на шнур микрофона. Причину своих действий он пояснил краткой фразой: "Это – "PR на чужом горе".

"О причинах пожара известно не так много, здесь более интересно поведение представителей ресторана. Всеми силами они пытаются препятствовать нашему разговору, ничем это не мотивируя. Единственное объяснение – они не хотят, чтобы их здание фигурировало в кадре, однако никакого основания для этого нет", – все же сообщил корреспондент канала "Хабар24" в прямом эфире.


Тем временем юристы телеканала готовят заявление в полицию по факту нарушения Закона о СМИ.

Ведущий новостей "Первого канала Евразия" Илья Рыбин на своей странице в Facebook прокомментировал действия представителя заведения.

"Это самый безобидный случай, с точки зрения адекватности человека, который воспрепятствует журналистской деятельности. Часто люди кидаются на съемочные группы. И полиция никогда не принимает мер. Получается, они видят, что идет нарушение закона, но бездействуют", – написал он.

Напомним, что ранее в Нур-Султане вспыхнул пожар на кровле ресторана "Мельница", расположенном на проспекте Туран. В настоящее время возгорание потушено. 

"К моменту прибытия первых пожарных подразделений в 15:12, происходило горение деревянной конструкций кровли. Тушение пожара усложнялась сложной конструкцией кровли. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 17:18. Ориентировочная площадь пожара 200 кв.м. Посетители самостоятельно покинули заведение до прибытия пожарных подразделений", - говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

На месте пожара к бригаде филиала ЦМК КЧС обратились 2 человека за медицинской помощью с незначительными ожогами кистей рук и голени. После осмотра отпущены амбулаторно.

В тушении пожара были задействованы 41 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники столичного ДЧС, бригада ЦМК КЧС.

Популярное

Все
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
На территории Костанайской области в огне гибнут дети
Скоро станет известна судьба "окурка" рухнувшей трубы ТЭЦ-2 в Петропавловске
Патриарх казахстанской селекции
Казахстанцы хотят, чтобы их права уважали и соблюдали – эксперт о новых поправках в Конституцию
Кризис стоимости жизни стал «главной заботой» для британцев
На карте Казахстана есть немало удивительных мест, притягивающих туристов и исследователей
Украинская экономика в этом году упадет на 30%, считают эксперты
О любви, которой не будет
Какие банки сегодня начнут прием заявок по льготному автокредитованию в РК
В поддержку всенародного голосования
Прочные узы на высоте
Чтобы голосовать, нужно знать
Мировые звезды балета приняли участие в международном проекте The Gala
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Сбежавших из детсада малышей нашли на стройке в Нур-Султане
Общество
Представлены обновленные данные по численности населения Ка…
Общество , Видеогалерея
Криптовалюту майнили за счет бюджетных денег на госпредприя…
Общество
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]