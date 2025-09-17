В социальной сети Tiktok распространилось видео от пользователя Whitekitze, которая стала невольным свидетелем похищения девушки, сняв ролик из окна своей квартиры, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На видеокадрах можно увидеть, как поздним вечером во дворе жилого дома трое парней силой затащили кричащую девушку в салон автомобиля. Благодаря одной из сознательных жительниц дома, которая начала стучать по капоту авто с требованием немедленно освободить девушку, молодые люди, испугавшись приезда полиции, выпустили пленницу из машины.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел позавчера. Там пояснили, что один из участников предотвращенного похищения и девушка знакомы между собой, однако от подачи заявления она отказалась.

Напомним, буквально вчера в Казахстане вступили в силу изменения в уголовное законодательство, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан. Отныне за принуждение к вступлению в брак предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность.