В социальной сети Tiktok распространилось видео от пользователя Whitekitze, которая стала невольным свидетелем похищения девушки, сняв ролик из окна своей квартиры, сообщает Kazpravda.kz
На видеокадрах можно увидеть, как поздним вечером во дворе жилого дома трое парней силой затащили кричащую девушку в салон автомобиля. Благодаря одной из сознательных жительниц дома, которая начала стучать по капоту авто с требованием немедленно освободить девушку, молодые люди, испугавшись приезда полиции, выпустили пленницу из машины.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел позавчера. Там пояснили, что один из участников предотвращенного похищения и девушка знакомы между собой, однако от подачи заявления она отказалась.
Напомним, буквально вчера в Казахстане вступили в силу изменения в уголовное законодательство, направленные на усиление защиты прав и свобод граждан. Отныне за принуждение к вступлению в брак предусмотрена, в том числе, и уголовная ответственность.