Сосисочные Вены включили в реестр культурного наследия ЮНЕСКО

Примечательно, что в вышеупомянутом реестре ЮНЕСКО есть и другие «вкусные» объекты Вены - речь о винных тавернах и кофейнях австрийской столицы
Сосисочные Вены официально стали культурным наследием ЮНЕСКО. Об этом рассказали в мэрии города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru
«Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - гласит обнародованный релиз.
Мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг подчеркнул большую важность вышеупомянутого решения.
«Это звание - дань уважения всем венцам, которые своим теплом и обаянием превращают сосисочную в нечто большее, чем просто закусочную - в место встречи, где соединяются радость жизни и культура», - отметил глава Вены.