Сосисочные Вены включили в реестр культурного наследия ЮНЕСКО

Примечательно, что в вышеупомянутом реестре ЮНЕСКО есть и другие «вкусные» объекты Вены - речь о винных тавернах и кофейнях австрийской столицы

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Сосисочные Вены официально стали культурным наследием ЮНЕСКО. Об этом рассказали в мэрии города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

«Венские сосисочные, которые уже несколько поколений являются частью городского пейзажа, официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО», - гласит обнародованный релиз.

Мэр австрийской столицы Михаэль Людвиг подчеркнул большую важность вышеупомянутого решения.