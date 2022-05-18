Состав правления нацхолдинга "Байтерек" будет сокращен

Под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Алихана Смаилова сегодня состоялось заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.

В ходе заседания члены совета рассмотрели изменения в устав холдинга и предварительно утвердили годовую финансовую отчетность (консолидированную и отдельную) за 2021 год.

По решению Совета директоров оптимизирован количественный состав правления холдинга от 7 до 5 человек. Предполагается сокращение 2 единиц членов правления, занимающих должности управляющих директоров.

Также утверждена Антикоррупционная комплаенс-программа на 2022 год, разработанная в соответствии с Политикой противодействия коррупции и направленная на совершенствование деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы холдинга. Отметим, что с 1 января 2022 года в холдинге «Байтерек» создана Антикоррупционная комплаенс-служба, подчиненная Совету директоров.

Помимо этого, на заседании утверждены отчеты по рискам холдинга и Службы внутреннего аудита за первый квартал 2022 года, отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления холдинга «Байтерек» за 2021 год.