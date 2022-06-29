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Состоялась церемония вручения дипломов для выпускников Академии

28 июня состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Академии государственного управления при Президенте РК. Дипломы были вручены успешно окончившим Академию 9 выпускникам программ докторантуры и 122 выпускникам магистратуры. Из них 29 выпускников приняты в президентский молодежный кадровый резерв. Облаченные в синие мантии выпускников, они официально были названы выпускниками Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

В торжественном мероприятии приняли участие гости из Администрации Президента Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Министерства иностранных дел Республики Казахстан и хаба государственной службы Республики Казахстан.

Как говорят сами выпускники, несмотря на открытый конкурс в Академию, поступить сюда дело не из лёгких. Так как количество обучающихся ограничено – не более 130 человек ежегодно. Полученные знания в сфере управления государственной службы каждый из них намерен применить в своей трудовой деятельности. 

По традиции перед выпускниками поздравительную речь сказал ректор Академии Абил Ерлан Куанышулы: «Миссией Академии является формирование, сохранение и распространение знаний на благо страны и мира. Мы за открытость и всегда пропагандируем ценность любви к родине и окружающей среде. Как вы знаете, быть открытым в «слышащем государстве» - это требование сегодняшнего дня. Я искренне верю, что вы внесёте свой огромный вклад в построение Нового Казахстана!»

Много теплых слов в адрес каждого выпускника прозвучало от директоров институтов Академии и преподавателей.

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