Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса

Первый игровой день 3 февраля начнется с противостояния Дмитрия Попко и Франсиско Серундоло. После них на корт выйдут Тимофей Скатов и Томас Мартин Этчеверри, передает Kazpravda.kz

Фото: федерация тенниса РК

Следующий игровой день 4 февраля откроется в 20:00 по времени Астаны парным матчем - Александр Недовесов и Тимофей Скатов померятся силами с Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени. Затем планируются два одиночных матча: Скатов встретится с Серундоло, а Попко сыграет против Этчеверри, сообщает федерация тенниса РК.

Не сможет помочь команде Денис Евсеев, который накануне сильно заболел.