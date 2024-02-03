Состоялась жеребьевка матча Аргентина - Казахстан в квалификации Кубка Дэвиса

Первый игровой день 3 февраля начнется с противостояния Дмитрия Попко и Франсиско Серундоло. После них на корт выйдут Тимофей Скатов и Томас Мартин Этчеверри, передает Kazpravda.kz
Следующий игровой день 4 февраля откроется в 20:00 по времени Астаны парным матчем - Александр Недовесов и Тимофей Скатов померятся силами с Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени. Затем планируются два одиночных матча: Скатов встретится с Серундоло, а Попко сыграет против Этчеверри, сообщает федерация тенниса РК.
Не сможет помочь команде Денис Евсеев, который накануне сильно заболел.
«Наша команда продолжает нести потери. Как вы знаете, Жукаев травмирован, а уже здесь Евсеев заболел. Приехал, готовился, но сильно простыл. Поэтому будет совсем непросто. Команда соперников выставила свой лучший состав, но наши игроки Попко, Недовесов и Скатов готовы, и будут бороться до конца» - прокомментировал капитан команды Юрий Щукин.