Состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам ветеранов ОССБ

В Доме министерств состоялось первое заседание рабочей группы Министерства труда и социальной защиты населения РК по выработке предложений по решению вопросов, поднимаемых ветеранскими организациями, сообщает Kazpravda.kz
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На повестку дня были вынесены три основных на сегодня для ветеранов вопроса:
1. Об установлении правового статуса военнослужащих, принимавших участие в охране внешних границ СНГ на таджикско-афганском участке.
2. Об оказании медицинской помощи, предоставлении санаторно-курортного лечения лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны.
3. О предоставлении права на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда участникам боевых действий на территории других государств, как и другим категориям граждан, приравненным к участникам Великой Отечественной войны.
В своем выступлении председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" Мурат Мухамеджанов, руководствуясь законом "О миротворческой деятельности Республики Казахстан", отметил пункт 5 статьи 16 главы 4 о том, что "военному персоналу, участвующему в операциях по принуждению к миру, период нахождения в зоне (районе) миротворческой операции приравнивается к участию в боевых действиях". Из этого же документа он привел пояснение значения термина "военный персонал" - это военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана.
Также он отметил, что в законе "О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним", в перечне государств, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Казахстана значатся боевые действия на острове Даманский (1969 год) и в районе Жаланашколь (1969), произошедшие в течение всего одного дня.
"Приграничный конфликт, длящийся всего сутки, приравняли к боевым действиям, в результате чего казахстанцы, участники тех событий, приравнены к участникам ВОВ и пользуются всеми соответствующими льготами и пособиями. В то время, как защита таджикско-афганской границы с участием казахстанских военнослужащих длилась на протяжении 9-ти лет! Масштабы гражданской войны в Таджикистане несравнимы с боевыми действиями на острове Даманский и в районе Жаланашколь. По официальным данным, в результате противостояния в Таджикистане погибли более 100 тысяч человек, более 100 тысяч пропали без вести, более миллиона граждан стали беженцами, 26 тысяч женщин овдовели и 55 тысяч детей стали сиротами", - привел данные Мурат Мухамеджанов.
В качестве примера он привел Российскую Федерацию и Республику Таджикистан, где поправки в закон о присвоении статуса ветеранов участникам боевых действий на таджикско-афганской границе уже давно приняты: в России – еще в 2012 году, в Таджикистане - в 2007.
Стоит отметить, что свое согласие с Муратом Мухамеджановым и поддержку в данном вопросе выразили все члены рабочей группы. Никто не выступил против. Единогласно все приняли "за" то, чтобы участникам боевых действий на таджикско-афганской границе присвоить статус ветеранов.
Далее Мурат Мухамеджанов выступил с инициативой о том, чтобы помимо военнослужащих, выполнявших задачи согласно межгосударственным договорам и соглашениям по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, связанных с риском для жизни, статусом ветеранов также наделили военнослужащих РК, принимавших участие в качестве миротворцев в международной миротворческой операции в Ираке, и военнослужащих, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего СССР, принимавших участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе. Кроме того, он поднял вопрос об определении статуса и мерах социальной поддержки для категории участников подразделения особого риска Семипалатинского испытательного ядерного полигона, так как на сегодняшний день статус для них до сих пор не определен. С данными предложениями члены рабочей группы также согласились.
Заместитель председателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана" Кайрат Елубаев предложил обратиться в Министерство обороны РК с тем, чтобы получить от них экспертную оценку, для определения статуса участникам боевых действий в Афганистане и на таджикско-афганской границе.
"И вот, когда мы получим от Министерства обороны экспертную оценку и определение статуса для данной категории лиц, тогда уже дальше будем от этого отталкиваться. К следующему заседанию нашей рабочей группы ответ от военного ведомства уже должен быть готов", - сказал Кайрат Елубаев.
В свою очередь, Мурат Мухамеджанов добавил предложение о том, чтобы вносимой поправкой в закон "О льготах и социальной защите участников и инвалидов ВОВ, и лиц, приравненных к ним", участников боевых действий на таджикско-афганской границе не приравняли к ветеранам Великой Отечественной войны, а вынесли их в особый статус.
"Так как мы в свое время были первыми миротворцами независимого Казахстана, не дали эскалации вооруженного конфликта перейти на сторону Центрально-Азиатского региона. И дело не в льготах и пособиях, а в особом статусе, в наших чести и достоинстве. Мы хотим, чтобы наши дети гордились тем, что заслуги их отцов перед страной заслуженно признаны Правительством и народом. Мы хотим знать, что не напрасно рисковали здоровьем и жизнью. Мы хотим получить заслуженное нами по праву признание и уважение", - обратился он к присутствующим.
Руководитель рабочей группы Светлана Жакупова выразила свою поддержку в этом вопросе участникам боевых действий на таджикско-афганской, отметив их заслуги перед родиной, повсеместно проводимое военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность.
На этой ноте первое заседание было завершено. Впереди, через две недели – второе, на котором ожидается уже более детальное и конкретное обсуждение вопросов, связанных с социальной помощью участникам боевых действий. Как заметила в начале заседания руководитель рабочей группы Светлана Жакупова: "Сегодня мы говорим пока только конкретно о присвоении статуса и установлении правового статуса военнослужащих, принимавших участие в охране внешних границ СНГ на Таджикско-Афганском участке, так как остальные вопросы, касающиеся жилья и видов социальной поддержки пока еще находятся в стадии изучения".
В состав группы вошли: Светлана Жакупова – вице-министр труда и социальной защиты населения РК, руководитель рабочей группы; депутаты Мажилиса Парламента РК: Гульнара Бижанова, Арман Кожахметов, Омархан Оксикбаев, Бахытбек Смагул; Арман Умербаев - директор департамента международного сотрудничества и интеграции МТСЗН РК; Алия Галимова – председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК; Дамежан Садвокасова – заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК, Бакытжан Качаков – заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК; Балжан Баяхатова – заместитель департамента социальной помощи МТСЗН РК; Алтын Мусина – заместитель директора департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК; Виктория Шегай – руководитель управления базового социального обеспечения департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК; Гульнар Жангарашева – заместитель директора департамента организации медицинской помощи МЗ РК; Гульназ Омирали – старший помощник Генерального прокурора РК – руководитель группы по социальному и пенсионному обеспечению Генпрокуратуры РК; Даурен Жуаспаев – начальник отдела по работе с ветеранами силовых структур МО РК; Кайыржан Бимолдин – начальник Центра пенсионного обеспечения МО РК; Дмитрий Иосифиди – заместитель начальника Центра пенсионного обеспечения МО РК; Алия Ахметова-Жаналиева – начальник службы назначения и исчисления выслуги лет Центра пенсионного обеспечения МО РК; Таир Мустафин – руководитель Службы по защите государственных секретов, мобилизационной работы и информационной безопасности МКС РК; Айнур Абдырахманова – руководитель управления по делам социальной защиты отдельных категорий граждан департамента социальной помощи МТСЗН РК; Ерболат Садыркулов – руководитель управления развития жилищного фонда и жилищных отношений Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК; Бахыт Каликенова – главный эксперт управления базового социального обеспечения департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗН РК; Гулжан Кусманбекова – главный эксперт департамента социальной политики и развития государственных органов МНЭ РК; Асхат Кистаубаев – главный эксперт департамента бюджета социальной сферы МФ РК; Данат Жумин – директор департамента политической работы Центрального аппарата партии "Нур Отан"; Кайрат Елубаев – заместитель председателя Ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане "Ветераны Казахстана"; Мурат Мухамеджанов – председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)"; Шарипбай Утегенов – председатель Общественного объединения "Союз ветеранов Афганистана и локальных войн Республики Казахстан".