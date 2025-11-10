Сотни авиарейсов отменили в США из-за шатдауна

Более 700 авиарейсов отменили в США из-за шатдауна, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пока Конгресс не согласовал законопроект о финансировании, американские правительственные учреждения приостановили работу, в том числе это коснулось работы воздушных гаваней.

Как сообщает телеканал ABC News, с начала октября в Штатах не получают зарплату свыше 15 тысяч диспетчеров и сотрудников транспортной безопасности. Многие из них отказались выходить на работу.

Самая сложная обстановка в аэропортах Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Вашингтона.

Частичная приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), начавшаяся в полночь 1 октября, стала самой продолжительной в истории страны, побив рекорд, установленный в 2018-2019 годах во время первого президентского срока Дональда Трампа (2017-2021 годы).

 

