Сотрудники атырауской поликлиники приговорены к различным тюремным срокам

26 августа судом города Атырау оглашен приговор в отношении директора Атырауской городской поликлиники №4, заведующего хозяйством, главного бухгалтера и предпринимателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
Суд проходил в открытом режиме. К процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники областного управления здравоохранения и 28 его подведомственных организаций.
Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.
Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Также руководитель поликлиники пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Остальные трое подсудимых лишены права занимать материально-ответственные должности в государственных организациях сроком на 7 лет.
Приговор суда в законную силу не вступил.