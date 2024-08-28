Сотрудники атырауской поликлиники приговорены к различным тюремным срокам

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Суд проходил в открытом режиме. К процессу в режиме онлайн были подключены сотрудники областного управления здравоохранения и 28 его подведомственных организаций.



Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.



Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.



Также руководитель поликлиники пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Остальные трое подсудимых лишены права занимать материально-ответственные должности в государственных организациях сроком на 7 лет.



Приговор суда в законную силу не вступил.

