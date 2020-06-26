Сотрудники Кызылординского облздрава подозреваются в хищении 98 млн тенге

Должностные лица Управления здравоохранения Кызылординской области подозреваются в хищении 98 миллионов тенге. Об этом на брифинге в Антикоррупционной службе сообщил следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Департаментом Антикоррупционной службы Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления здравоохранения области по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в сумме 98,2 миллиона тенге, путем приобретения медицинских изделий у ряда частных компаний по завышенной стоимости в нарушение норм постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг", – сообщил Бигайдаров.
Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.