Сотрудников резервата "Ертіс орманы" заподозрили в незаконной вырубке леса

Расследование по фактам кражи начато после масштабной операции в РГУ «Ертіс орманы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению незаконной порубки и хищения леса в особо охраняемой территории резервата «Ертіс орманы». 18 сентября при координации облпрокуратуры здесь проведена широкомасштабная операция.

«Полиция провела около 20 санкционированных обысковых мероприятий, в том числе в Шалдайском и Бескарагайском лесничестве, в самом «Ертіс орманы» и по месту жительства ряда руководителей.

При обыске помимо документации (накладные, счета-фактуры, блокноты с записями отпуска неучетного леса и другие) изъято огнестрельное оружие, боеприпасы к ним и иные вещественные доказательства.

Начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи «Кража».

По предположительным сведениям, к незаконной вырубке леса причастны должностные лица РГУ «Ертіс орманы», – проинформировали в полиции.

Согласно статье 201 УПК иная информация не подлежит разглашению.