Сотрудница оздоровительного комплекса присваивала деньги за путевки в летние лагеря

В Рудненском горсуде рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, секретарь руководителя детского воспитательно-оздоровительного комплекса Отдела образования Рудного, пользуясь служебным положением, умышленно в 2022-2023 гг. направляла потенциальным клиентам сообщения в мессенджере «WhatsApp» о якобы проводимых акциях, по которым возможно бронирование путевок в детские лагеря с 50% скидкой. При этом, оговаривала необходимость оплаты за путевки производить на её личные банковские счета.

Так, она стала направлять ранее приобретавшим путевки сообщения о якобы проводимых акциях, по которым возможно раннее бронирование путевок в лагеря на летний сезон 2023 года по стоимости путевок за 2022-й и с 50% скидкой, указывая об отсутствии в последующем свободных мест и повышении стоимости путевок.

Далее, имея доступ к путевкам в эти лагеря, и изготовив их копии, введя в заблуждение своё руководство о количестве реализованных ею путевок, передала их покупателям за полученные ею деньги. При этом, она достоверно знала об отсутствии у лагерей возможностей принимать детей сверх лимитов и продолжала вышеуказанным способом реализовывать путевки всем желающим, получая оплату на свои счета.

В результате преступных действий секретаря комплекса государству причинен ущерб в 18,4 млн.тенге (особо крупный размер).

Смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние подсудимой в содеянном, наличие малолетнего ребенка и частичное возмещение причинённого вреда.

Подсудимая признана виновной по предъявленному обвинению и приговорена к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на 5 лет, ввиду наличия малолетнего ребенка. Также с осужденной взысканы 16 млн тенге в счёт возмещения материального вреда, добавили в пресс-службе суда.