Антониу Жозе Сегуро — бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии

Фото: err.ee

Кандидат от Социалистической партии Португалии Антониу Жозе Сегуро - лидер по итогам второго тура президентских выборов. По данным на сайте правительства, после обработки 99,2% бюллетеней он набрал 66,82% голосов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kommersant.ru

Представитель ультраправой партии «Хватит!» (Chega!) Андре Вентура получил 33,18% голосов. Явка на выборах составила 50,11%.

«Ответ, который сегодня дал португальский народ, его приверженность свободе, демократии и будущему нашей страны, вызывает у меня искренние чувства тронутости и гордости»,— сказал Сегуро журналистам (цитата по The Guardian).

The New York Times пишет, что победа кандидата от Социалистической партии воспринимается за пределами Португалии как «передышка от нарастающей волны крайне правых сил» в Европе.

Андре Вентура в свою очередь заявил, что «сегодня лидерство правых определено и обеспечено».

«Вся политическая система, как правая, так и левая, объединилась против меня. Но я считаю, что сегодня лидерство правых определено и обеспечено. Я рассчитываю возглавить это политическое пространство с сегодняшнего дня»,— добавил он.

Антониу Жозе Сегуро — бывший генеральный секретарь Социалистической партии Португалии. Во время предвыборной кампании он позиционировал себя как умеренного политика, готового сотрудничать с правоцентристским правительством страны.

