Соответствующий проект приказа МНВО опубликован на портале «Открытые НПА», сообщает Kazpravda.kz
В документе предусматриваются некоторые изменения, касающиеся учебного процесса. Так, в документе согласно пункту 31, сказано, что учащиеся по образовательному гранту не смогут перевестись в другой вуз при наличии академической задолженности.
Также предлагается создать справедливую и объективную систему оценки, учитывающую не только учебные достижения, но и участие студента в социальной, научной, волонтерской, спортивной и культурной деятельности.
«Цель проекта приказа – внедрение социального среднего балла для определения степени участия студентов в общественной жизни и волонтерской деятельности. Помимо академических достижений студентов, будут учитываться их социальная активность, исследовательские навыки, а также участие в волонтерских движениях на региональном и республиканском уровнях», – заключили в ведомстве.