Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В документе предусматриваются некоторые изменения, касающиеся учебного процесса. Так, в документе согласно пункту 31, сказано, что учащиеся по образовательному гранту не смогут перевестись в другой вуз при наличии академической задолженности.

Также предлагается создать справедливую и объективную систему оценки, учитывающую не только учебные достижения, но и участие студента в социальной, научной, волонтерской, спортивной и культурной деятельности.