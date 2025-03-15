Совершенное 25 лет назад убийство раскрыла полиция

Полиция раскрыла убийство, совершенное 25 лет назад в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.

«Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. Подозреваемый этапирован в город Шымкент и арестован», - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.