Совершили чудо! 10 часов боролись за жизнь мужчины врачи в ВКО

Общество, Здравоохранение
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В городе Усть-Каменогорске кардиохирурги спасли мужчину с расслоением аорты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Казахстана.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Пациент с одним из самых сложных диагнозов в кардиологии экстренно поступил в Восточно-Казахстанскую областную больницу.

51-летнему мужчине стало плохо на улице, но он все же смог сам сесть в машину и позвонить жене. В итоге его доставили в больницу на карете скорой помощи с симптомами инфаркта, но проведенная коронарография его исключила.

По результатам КТ был поставлен диагноз – расслоение аорты. По словам врачей, поврежденным оказался весь сосуд – от сердца до бедра. Такая патология приводит к неизбежному разрыву аорты, что в большинстве случаев ведет к смерти.

Жизнь мужчины буквально висела на волоске, когда он оказался на операционном столе. Всю ночь кардиохирурги Дастан Кадырбаев, Чингиз Балтабеков, анестезиолог Олжас Рахимгалиев, перфузиолог Асет Нурахатов проводили сложнейшую операцию. Она длилась в общей сложности 10 часов.

Пациента подключили к искусственному кровообращению, его организм был охлажден до 29 градусов Цельсия. Кроме аорты оказался поврежденным аортальный клапан. Его заменили на механический. Практически всю аорту врачи заменили на искусственный сосуд. Из правой подключичной артерии извлекли тромб.

Только в 8:00 бригада уставших, но довольных собой хирургов покинула операционную.

«Врачи совершили чудо, – говорит благодарный пациент Булат Калиакперов. – Я знаю, что у меня было очень мало шансов на жизнь. Но переживал не за себя, а за своих близких и детей. Врачи спасли не только меня, но и не дали разбиться сердцам моих родных. И все, кто переживал за меня в эту ночь, – жена, родители, дети, друзья, одноклассники, все поняли, что есть настоящие профессионалы в нашем городе. Суперпрофессионалы высочайшего класса! А ведь они совсем молодые ребята. Сказать, что я благодарен – ничего не сказать. Огромное спасибо всем – врачам, медсестрам, санитаркам этой больницы!»

По словам кардиохирурга больницы Дастана Кадырбаева, операция была не просто сложной – она была высочайшего уровня сложности.

«Проведенное вмешательство было очень серьезным – седьмого уровня сложности – самого высокого из имеющихся, – отметил Дастан Кадырбаев. – К сожалению, при всех достижениях медицины, процент летальности при такой патологии очень высокий. Но этого пациента нам удалось спасти».

Спустя 2 недели после операции мужчина чувствует себя хорошо, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Дальнейшее лечение и реабилитацию он будет проходить уже в реабилитационном центре.

 

 

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