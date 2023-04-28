Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник

Государственный советник Ерлан Карин по поручению президента Казахстана провел в городе Туркестане совещание в рамках Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави и его техническому состоянию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Совещанию предшествовал осмотр мавзолея вместе с представителями государственных органов и экспертного сообщества.

На совещании с участием представителей акимата Туркестанской области, Министерства культуры и спорта, Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, специалистов в области археологии и сохранения памятников историко-культурного наследия были рассмотрены ход реализации Комплексного плана по сохранению и развитию мавзолея, состав планируемых работ на 2023 год, готовность к 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отметил государственный советник, сохранность памятника является основной задачей. В связи с чем государственным органам поручено в тесном взаимодействии с представителями экспертного сообщества на постоянной основе контролировать состояние мавзолея.