Совет дня: скачивайте легкие вирусы на свой компьютер, чтобы помочь ему выработать иммунитет

http⁄⁄Сага_о_лайфхаке.com

На всякий случай поясню: это шутка. Наши компьютеры, к сожалению, еще не обладают механизмом для выработки антител к вирусам. Хотя, надо признать, располагают многими другими полезными свойствами. Но сейчас не об этом.

Как-то попался мне на глаза забавный лайфхак. Был выходной, и, как это обычно бывает, пришло время уборки в доме. А мне жуть как не хотелось мыть полы. Просто наваждение какое-то. И морально готовя себя к этой незамысловатой процедуре, я зависала в соцсетях, попивая кофеек.

И тут на мое счастье мне попалось видео, где доморощенный эксперт от психологии вещал о соответствии желаний и возможностей. В том ключе, что если вы, допустим, не хотите мыть полы – не мойте их, займитесь тем, чем действительно хочется, и в скором времени появится возможность сделать отложенное дело, а тогда, может, и желание проснется.

Собственно, такой лайфхак мне дюже приглянулся, и в тот день, решив не мучить себя физическими нагрузками и угрызениями совести, со спокойной душой села за деревянный пазл, который давно пылился на полке. «Убила» на его сборку часов пять, зато была довольная, как слон, и немытые полы меня уже не волновали ни капли.

@Взлом_алгоритмов.back_in_time

Вообще, лайфхак, по утверждению Википедии, это любой трюк, ярлык, навык или новаторский метод, повышающий продуктивность и эффективность во всех сферах жизни. Хотя дословный перевод слова от двух английских life и hack куда более точнее передает суть – взлом жизни.

А ведь и правда, мы, порой даже не задумываясь, ломаем алгоритмы, решая бытовые проблемы и упрощая реальность. Причем делали это люди задолго до появления самого понятия.

Стоит признать, что наша действительность хоть и усложнена техническим прогрессом, но благодаря ему мы все же избавлены от многих хлопот. Нам не нужно таскать воду из колодца, нет необходимости добывать пищу в лесу и шить одежду из шкур животных. Можно вообще из дома не выходить и при этом быть упакованным всем необходимым и не только. И фраза «выйти в свет» в наше время приобретает совершенно иной смысл. Буквальный.

Но вернемся к лайфхакам былых времен. Представьте, что вы идете по пустыне ли, степи уже неделю, вода закончилась, источников поблизости не видно. До города далеко, а жажда с каждым шагом отнимает все больше сил…

Тогда вам поможет рабочий метод от эксперта по выживанию в непривычном климате, доктора викингских наук, норвежского конунга Харальда Сурового.

«Тогда Харальд конунг поставил свой корабль около какого-то небольшого незаселенного острова. Они стали искать воду, но не нашли нигде и сказали об этом конунгу. Он велел поискать, не найдется ли на острове какая-нибудь змея, и когда нашли ее, принесли конунгу. Он приказал отнести ее к огню, прогреть и истомить ее так, чтобы она испытывала сильнейшую жажду. Потом к хвосту ее привязали нить и выпустили змею. Она быстро поползла, а нить сматывалась с клубка. Люди шли за змеей до того места, где она скрылась в земле. Конунг велел там рыть и искать воду. Так и было сделано, и нашли там воду, и ее было вполне достаточно». (Снорри Стурлусон «Сага о Харальде Суровом»)

А вот во времена Древней Руси, когда возводили избы, практиковали такой метод. При подготовке древесины не пилили дерево, а прибегали к обтесыванию бревен. Дело в том, что пила раскрывает древесные волокна, подвергая их пагубному воздействию кислорода и воды, что приводит к ускорению процесса гниения.

А вот при обтесывании топором древесные волокна трамбуются, как бы запечатывая бревно. Именно потому эксплуатационный период избы из тесаного дерева будет более долгий.

Конечно, самыми популярными были лайфхаки по сохранению продуктов. Речь о тех временах, когда не было электричества, соответственно, не существовало и холодильников в современном понимании.

В основном овощи и мясо сушили, солили или мариновали. Ну это в том случае, если повезло со специями. Они и сейчас-то недешевые, а в те времена и подавно.

Вот в Египте для сохранности продукты помещали в амфору или кувшин и заливали оливковым маслом. Помогало ненадолго, зато вкус и аромат оставались практически в первозданном виде.

Еще можно прибегнуть к таким народным хитростям: чтобы соль не отсыревала, в нее нужно добавить несколько зернышек риса или немного крахмала; кусочек яблока на несколько дней продлит свежесть хлеба и не даст ему зачерстветь; сыр нужно хранить в пластиковой таре, положив в нее небольшой кусочек сахара, это позволит надолго сохранить вкус сыра.

Подобные лайфхаки передавались из уст в уста, и даже сейчас многие из них вполне могут послужить нам во благо. Ведь бывают моменты, когда мы выезжаем на природу, подальше от цивилизации, так сказать. Или бывают ситуации с отключением света и воды. Вот тут и пригодится народная мудрость прошлого. Ибо базовые потребности человека не меняются.

В советское время, учитывая дефицит и тотальную экономию, маленьких хитростей было гигантское множество. Распространение за неимением соцсетей они получали через рубрики в различных журналах: «Полезные советы» или «Хозяйке на заметку». Также народные изобретения печатались в настенных отрывных календарях.

Допустим, газетам в хозяйстве ранее отводилось особое мес­то: их использовали в качестве основы для поклейки обоев, тары для рассады, обложки для книг; в них хранили деньги, ими мыли окна, с их помощью можно было растопить плиту или печь.

От сильных загрязнений на одежде можно использовать хозяйственное мыло, это лучший пятновыводитель. Пятна от фруктов и ягод на одежде нужно сразу полить кипятком. Исчезают даже следы шелковицы.

Детям отлично помогает жженый сахар от ночного приступа кашля. Горячее молоко с небольшим количеством соды и сливочного масла также избавит от кашля и заложенности в груди. По личному опыту скажу: на вкус довольно неприятно, но действительно помогает. Однако с того времени, как мама поила меня таким чудо-напитком, молоко я пью только в чае, и то не всегда.

Мое поколение наверняка помнит, как на ночь в носки засыпали сухую горчицу – прекрасное средство от насморка. А лист подорожника, прилепленный к ободранной коленке; компресс из капустных листьев; вдыхание паров вареной картошки под одеялом…

В общем, народ во все времена был богат воображением и на выдумки хитер. Применяя лайф­хаки из прошлого, главное, не перехитрить самого себя, ведь, как гласит все та же народная муд­рость, лучшее – враг хорошего.

#Странные_танцы@смекалка.net

А как же век нынешний, неужто внедрение «цифры» настолько упростило нам существование, что и придумывать ничего не надо? Нужно отметить, что, несмотря на массу полезных гаджетов, наши головы все же не утратили такой категории, как смекалка.

Вот, скажите, если что-то звучит и выглядит глупо, но при этом работает, разве это можно считать глупым? Бывает, что мозг посещают совершенно странные, порой даже неадекватные идеи, которые при воплощении обретают какую-то ценность. Невероятно, но факт. История тому подтверждение – нередко самые безумные мысли в итоге оказывались гениальными.

Например, венгерский врач-акушер профессор Игнац Земмельвейс обнаружил, что уровень смертности в родильных домах, где трудятся акушерки, ниже, чем там, где роды принимают врачи. По его предположению, это происходило потому, что врачи проводят вскрытия, а акушерки – нет.

Он призывал докторов мыть руки и инструменты хлорной водой, но был высмеян оскорб­ленными коллегами, считающими, что руки джентльмена чисты от природы. Позже его теория нашла подтверждение, и он вошел в историю как «спаситель матерей».

Но вернемся ко дню сегодняшнему. Для любой жизненной ситуации есть свое решение. Вот, скажем, как сова со стажем, люто недолюбливающая ранние подъемы, рекомендую на ночь выпить пару стаканов обычной воды. Поверьте, это гораздо лучше противно визжащего будильника, а утренний подъем совмещается с легкой пробежкой.

Для тех, кто держит домашних животных в виде кошачьих, такой лайфхак: если по ночам пушистый любимец не разделяет вашего желания сладко спать, свернувшись клубочком под одеялом, намочите ему хвост водой. На вылизывание уйдет час-полтора, а потом у шерстяного вредителя не будет ни сил, ни желания носиться по потолку.

Если вы не помните, выключили ли свет в доме, утюг, плиту и т. д., постоянно забываете, куда дели кошелек, телефон и прочее, дублируйте свои действия голосом или танцевальным движением. Например, «я положил ключи на холодильник». Звучит странно и выглядит так же. Но как параноик с плохой памятью утверждаю: лучше так, чем весь день на работе мучить себя попытками вспомнить, закрыта ли квартира.

Был случай, когда, запирая дверь, приплясывала около нее и что-то приговаривала. В этот момент вышел сосед и удивленно замер, увидев мои танцевальные па. В попытке убедить его, что я еще не совсем ку-ку, рассказала этот лайфхак. Теперь на одного танцующего перед дверью у нас в доме больше.

Когда вам позвонили, а вы не уверены, что хотите долго разговаривать, начните разговор с фразы: «У меня садится батарея». Так вы можете разорвать соединение в любой момент без травмирования психики своей и собеседника.

Хозяйкам на заметку: если варить картошку в мундире, то чистить придется только ту, которую вы будете есть сами; выходя из Интернета, удалите историю браузера и оставьте открытой одну вкладку с рецептом борща; если собрались делать окрошку, а кваса не оказалось, то заправьте майонезом – получится оливье; шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

А еще бывают моменты, когда срочно нужно сделать умное лицо. Попытайтесь умножить в уме 325 на 247, эффект превзойдет ожидания.

И на закуску «апашкин лайф­хак», как его обозначили авторы ролика в «ТикТоке». Вас остановил гаишник или полицейский, но у вас нет времени на разборки?

Спросите у представителя органов, как поживают сваты, упомяните о свадьбе племянницы или уточните о здоровье мамы… Пока он мучительно будет вспоминать, кем именно вы ему приходитесь, сошлитесь на нехватку времени и уходите. Правда, такой способ работает только у нас в стране, где все друг другу родственники в той или иной степени.

В общем, как ни крути, а лайф­хак дело хорошее. За исключением тех случаев, когда он сложнее традиционного способа решения проблемы. Но, как известно, настоящие герои всегда идут в обход. Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте:

«10 лет пользовался лайфхаком: не ставил на верхнюю полку в холодильнике возле лампочки молочные продукты. Так как лампочка греется, сметана скисает. Недавно поделился этим секретом с женой. Она сказала, что я идиот, ведь в закрытом холодильнике свет не горит…»